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Bed Bath & Beyond傳幾周內聲請破產 迷因股將淪水餃股

編譯季晶晶／即時報導
Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）
Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）

知情人士說，曾被散戶追捧的迷因股Bed Bath & Beyond（BBBY）正準備幾周內聲請破產保護， 快要淪為雞蛋水餃股。

路透報導，BBBY正考慮停止支付2月1日到期的債務，這是瀕臨破產邊緣公司為了保留現金經常會做的事。

BBBY自從專注經營自有品牌商品後銷售欠佳，管理團隊因此改弦更張引進消費者認識的知名品牌。但這家美國家居用品零售商表示，截至11月26日的第3季，客流量減少和可用庫存水準降低等因素恐致銷售銳減33%，產生3.855億美元虧損，持續經營能力有重大疑慮後，該股周四暴跌30%到1.69美分，是逾30年來最低，距2021年初因散戶追捧迷因股飆至峰值52.89美元已重摔97%。該公司預定下周二公布財報。

BBBY說，正研究各種選項以解決銷售驟跌的問題，其中包括聲請破產保護，但對採取何種途徑還沒有做成最後決定。

根據申報資料，該公司2月1日有大約15億美元債券的利息到期必須支付。如果到期未償還，可能啟動正式違約之前的30天寬限期。BBBY如果聲請破產保護，可能向現有債權人尋求融資以協助其度過法院重整處分。

KeyBanc Capital Markets分析師Bradley Thomas大砍BBBY的12個月目標價，由2美元降至10美分。彭博資訊追蹤的經紀商平均預期1.96美元，但分析師可能很快下修。

GlobalData分析師NeilSaunders說，「去年實施的反敗為勝計畫未能奏效。直白的說，業務正迅速朝著錯誤方向發展，破產是最可能的目的地。」

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