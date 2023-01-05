摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

加拿大著名搖滾歌手布萊恩·亞當斯（Bryan Adams）有首名曲，歌頌緬懷「1969年的夏天」（Summer Of '69）。投資 分析師目睹現在的市況，也不禁聯想起那年的情景。

財經網站MarketWatch報導，摩根大通（JPMorgan）策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，他發現1969年展開的那一波經濟衰退，與過去一年來美股走的「衰退前型態」最搭調。

一如許多經濟學家對2023年美國經濟的預測，1969年那波經濟衰退也很「溫和」，至少從企業盈餘角度來看是如此。從那波衰退的波峰到波谷，史坦普500成分股公司每股盈餘滑落13%。

另一相似點是，股市都大幅下挫。在1969年那波衰退期間，史坦普500指數 從峰頂到谷底共摔落34%，在衰退展開前的跌幅約20%。對照今天，過去一年來史坦普500指數從峰頂回跌幅度也大約是20%，而衰退尚未展開。

第三個相似點在美國公債殖利率 曲線斜率，即10年期與2年期美債殖利率之間的差距，也和1969年那波衰退展開前的情況非常像。

以上三點綜觀之，對投資人有何意義？

Panigirtzoglou說：「以1969年美國衰退作指引，我們推測，未來衰退展開後，美股可能持續下跌至多六個月，但隨後就迅速復甦。」

影片來源：YouTube Bryan Adams