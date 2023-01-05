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進入「翻篇」 中概股在美迎來史上最佳「開門紅」紀錄

記者黃雅慧／即時報導
彭博報導，近兩日在美中概股大漲，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。(路透)
彭博報導，近兩日在美中概股大漲，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。(路透)

據彭博報導，納斯達克金龍中國指數4日上揚8.6%，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來最高水平。此外，彭博匯總回溯至2001年以來歷史數據，納斯達克金龍中國指數本周兩日累漲幅度，創下歷史上最佳的年度開局紀錄。相較2022年10月24日創下的低點4113點，僅僅兩個多月時間，納斯達克金龍中國指數累計漲幅已超80%。

截至4日美股收盤，中概股如金山雲漲21.83%，知乎漲21.43%，叮咚買菜漲20.59%，達達集團漲16.33%，每日優鮮漲15.85%，有道漲15.65%，萬國數據漲14.7%，京東漲14.68%，霧芯科技漲14.23%，鬥魚漲13.97%。值得注意的是，阿里巴巴漲13.08%，創下去年6月以來最大單日漲幅。

而追蹤65只中概股表現的納斯達克中國金龍指數收盤大漲8.57%，報7551.32點。該指數創下2022年11月30日以來最大漲幅，且為四個多月來首次站上7500點。2023年頭兩個交易日，納斯達克金龍中國指數累漲12.65%，強勢跑贏美股大盤。

彭博報導，GW&K Investment Management的投資組合經理費爾南德斯說：「去年中國還是無人願意投資的問題兒童，現在到了我們所說的『翻篇階段』。防疫翻篇了，監管翻篇了，讓我們專注於經濟吧。」

瑞銀UBS團隊指出，中國互聯網平台在過去幾年艱難的環境下優化了運營效率之後，能夠以更高的利潤率運營。而如果取得更多進展，預計中國互聯網行業將繼續獲得積極的重估。

另一方面，去年12月15日，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）發布報告，確認2022年度可以對中國和香港會計師事務所完成檢查和調查，撤銷2021年對相關事務所作出的認定。這標誌著中美審計監管合作取得積極成效，對中國企業在美上市釋放出積極信號。

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