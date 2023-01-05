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IMF副總裁警告：通膨尚未脫離險境 Fed應維持升息路線

編譯劉忠勇／即時報導
IMF第一副總裁高萍娜。（路透）
IMF第一副總裁高萍娜。（路透）

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，美國通膨尚未「脫離險境」，聯準會（Fed）對抗物價上漲尚未取得最後勝利。

這位IMF第二號人物接受英國金融時報訪問時表示，儘管去年連番急進升息過後，整體通膨近來已見緩和，她敦促Fed今年繼續升息。

高萍娜說：「若看勞動市場的指標以及通膨中像服務類通膨這些非常僵固的部分，我認為很顯然通膨尚未脫離險境。」她表示，IMF給Fed的建議是「保持路線」。

從接連公布的經濟數據來看，美國、歐洲在內許多經濟體的通膨似乎已過了高峰，反映能源價格回落，家電和中古車在內商品的成本也開始下降。

高萍娜表示 ，對Fed來說，重要的是「維持限制性的貨幣政策」，直到通膨出現非常明確而持久的下降，尤其是薪資以及無關食品和能源的部分。

她支持Fed就像最新「點狀圖」預測的一樣，將基準利率調高到5%左右，全年也要保持在這個水準。

高萍娜也預料，由於疫情導致中國大陸住院和死亡人數激增，勢必會對中國大陸經濟造成嚴重影響，她也警告全球經濟成長也會受到拖累。不過，隨大陸需求回升，全球經濟今年內也可能開始復甦。

IMF總裁喬治艾娃日前表示，全世界今年將面臨比去年更「艱苦」的一年，全球三分之一的經濟體將陷入衰退，因為美國、歐盟和中國大陸三大經濟體將同步趨緩。

升息 貨幣 疫情

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