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韋恩10大驚奇預測來了 預估美股今年中觸底回升

編譯葉亭均／即時報導
黑石集團私人財富解決方案公司副董事韋恩（Byron Wien）。（路透）
黑石集團私人財富解決方案公司副董事韋恩（Byron Wien）。（路透）

縱橫華爾街數十年的投資老手韋恩（Byron Wien）按照慣例發表年度「十大驚奇預測」，預期美股今年年中將觸底回升，聯準會（Fed）有望抑制通膨，同時不會引發比「輕微」衰退更糟糕的經濟局面。

被市場視為權威預言家的韋恩現任黑石集團私人財富解決方案公司副董事，他和副投資長齊德爾（Joe Zidle）4日聯合發表十大驚奇預測報告，認為聯準會將不會轉向升息，會把利率維持在限制成長的水準比其必要時間更久。緊縮政策將使央行的基準利率高於消費者物價指數（CPI）並形成正的實質利率，這是過去十年來罕見的情況。此外，美元的表現將勝過歐元、日圓等主要貨幣，因為聯準會將比全球其他央行更鷹派。

韋恩和齊德爾在報告中表示：「聯準會依然與通膨上演拉鋸戰，所以會把『轉向』與『暫時』等字眼擱置一旁。」「儘管聯準會緊縮，市場仍會在年中觸底，並且像2009年一樣回升。」

89歲的韋恩曾任摩根士丹利策略師，從1986年來就開始發表十大驚奇預測，他對經濟和金融市場的評估吸引了廣大的追隨人士。韋恩說，他的驚奇預測清單是由投資人評估發生機率為三分之一、但他認為發生機率超過50%的事件組成。

韋恩在2022年和華爾街幾乎每個人一樣，都低估了通膨率與資產價格受到的影響。他當時預測通膨率達4.5%，標普500指數下跌約20%，但會在年底持平。結果，股市跌入空頭市場，甚至從1月高點下跌多達25%，通膨率飆上7%，聯準會忙著馴服通膨，而股市也未反彈。聯準會七度升息，是韋恩預期的約兩倍；美國10年期公債殖利率竄升至3.87%，高於他預期的2.75%。

不過，韋恩去年一些預測表現不錯，包括油價上漲，以及價值股表現勝過成長股。

韋恩對2023年的其他預測包括：中國將接近其5.5%的經濟成長目標，並且改善與西方世界的貿易關係，這有助於風險資產；美國將成為全球最大石油生產國，同時增加頁岩油開採，再加上全球經濟衰退，將使油價跌至每桶50美元；馬斯克在年底前將讓推特「邁向復甦之路」；烏克蘭戰爭停火，與俄羅斯談判領土分裂之事將在下半年展開。

聯準會 殖利率 投資

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