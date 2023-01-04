神準分析師：2023美股漲幅二位數、貝佐斯重掌亞馬遜

亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

財經網站MarketWatch報導，2021年底對美股來年走勢預測神準的Ritholtz Wealth Management分析師貝特尼克（Michael Batnick）預言，2023 年美股漲幅可達二位數，亞馬遜 創辦人貝佐斯 將回鍋擔任執行長，領導他創辦的這家電子商務公司。

貝特尼克2021年底時預言：「史坦普500指數將遭遇2008年以來最慘的一年。我預測會跌超過15%。高本益比、高通膨率、供應鏈問題，再加上Fed頻頻升息，投資人將難以承受。」結果：史坦普500指數2022全年下跌19%，跌幅果真是二位數。

當然，貝特尼克的預測並非全部命中。例如，他說Fed可能在2022年底前調降利率，就沒發生。

那麼，怎麼看2023年？貝特尼克預言，貝佐斯將跟隨迪士尼的艾格（Bob Iger）腳步，也重回公司掌舵。他說：「貝佐斯領導亞馬遜27年，卸職不到兩年」，但眼看亞馬遜2022全年股價腰斬，「2023年他將仿效艾格模式，重回公司掌舵穩住整艘船」。

另外，貝特尼克預測，科技公司2023將持續裁員，價值股表現也會繼續凌駕成長股。

他的其他2023預測還包括：債券將持穩，保住在投資組合中作為「分散化資產」的地位；比特幣價位將翻倍；黃金將衝上歷史新高價位；美股將出現二位數漲幅。

貝特尼克指出，通膨頂峰可能已過去了，消費者財務仍穩健，股票已跌得東倒西歪，「股市不需要太大驚喜就能起飛」。當然，他強調，任何預測都有槓龜風險，有待明年此時再回頭檢驗。