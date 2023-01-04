Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

美國即將公布一系列就業數據，美股可能隨之起舞。路透

聯準會（Fed）12月會議紀錄將於今天下午2時發布，也許字裡行間會露出一些令股市為之一振的蛛絲馬跡，但興奮氣氛延續到本周末的機率不大。

巴隆周刊（Barron's）報導，Fed主席鮑爾 在12月貨幣決策會後記者會上的發言「鷹」味濃烈，粉碎華爾街對「聖誕行情」的希望。現在，市場人士將逐字逐句檢視這份會議紀錄的內容，查看負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）當時的討論，是否真的與鮑爾的「鷹」調吻合。

如果會議紀錄措詞沒那麼「鷹」，與鮑爾強硬的發言有所出入，美股可能報以漲聲。

Fed正放緩升息 步調，12月升息幅度縮小至2碼（0.5個百分點），一般預料2月會議可能只升1碼。現在市場關注的問題是：升息何時喊卡？

縱使這份會議紀錄布滿線索，指引Fed未來政策走向最明確的指標，仍然是美國經濟有多穩健。

據巴隆分析，Fed特別聚焦於兩個必要條件：通膨明確趨緩和勞動市場降溫。在貨幣政策正式「轉鴿」前，Fed必須先看到通膨壓力減輕，以及就業 市場轉弱。當然，也有一種可能，即通膨雖降下來但就業市場仍強，在那種情況下，Fed必須權衡維持緊縮政策的利弊得失。

本周美國將密集公布一系列勞動市場數據，包括職缺數和ADP民間就業報告，最後在6日（周五）公布壓軸的12月非農就業報告。

截至目前為止這些數據都很強，但若出現轉弱跡象，可能引起股市一陣歡呼，投資人可能解讀這是Fed「轉鴿」時點將比預期早的訊號。然而，如果就業數據續強，不見缺工問題改善或工資增速減緩的跡象，股市可能下挫。