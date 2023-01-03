華爾街「極度看空」正是買進時 美銀指標：美股將漲16%

美銀的「賣方指標」顯示策略師建議的股票配置程度大幅下滑，但美銀指出，這是個可靠的反指標。(路透)

在股市動盪不休之際，華爾街 眾家分析師建議的股票 配置比率持續下滑，但美銀（BofA）指出，從歷史來看，這反而是一個可靠的「反指標」，而美銀的這項指標已呈現五年來最接近「買進」的多頭訊號。

根據美銀全球研究（BofA Global Research）3日的報告，美銀的「賣方指標」（Sell-Side Indicator, SSI）去年12月下滑至53%，現在距離歷來與良好買進機會相關的水準只差1.5個百分點，為2017年以來最接近「買進」訊號的情況。這項指標追蹤美國站在賣方的策略師平均建議的股票配置程度。

根據這份報告，從歷史來看，當賣方指標落在當前水準之下，有95%的時間，標普500指數 在接下來12個月會出現正報酬，而且12個月報酬率的中間值達21%。

策略師指出，美銀賣方指標顯示標普500指數未來12個月的報酬率達16%，指數將攀抵約4400點。這也是美銀預估標普500年底目標4000點的六項輸入數據之一。該指數3日收盤報3824點。

美銀策略師表示：「我們比較看好2023年股票的原因之一，是信心在2022年已大幅下降。」「華爾街共識的股票配置向來是可靠的反指標。換句話說，當華爾街策略師極度看空時，它一直是個多頭訊號，反之亦然。」

報告指出，傳統而言，平衡型基金的「正常」股票配置比率為60%至65%，但2008年金融危機使得這項賣方指標自2000年來首度跌破該區間，此外，「在1980、1990年代整個多頭市場，以及2009年至2020年多頭市場期間，華爾街建議減碼股票」。