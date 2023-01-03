半導體過剩仍將困擾2023年 僅車用晶片依然喊缺貨

分析師預期，2023年仍將面臨半導體供應過剩的窘境，但車用晶片短缺的情況可能延續。(路透)

產業分析師 認為，去年下半年出現的半導體供應過剩情況，預料至少到今年秋季前都不會緩解，不過，影響汽車 產業的半導體短缺仍可能持續一整年。

日經新聞報導，由於智慧手機需求下滑，對手機記憶體晶片 供應過剩的情況尤其明顯。舉例來說，美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）上月在財報會議中表示，產業正歷經DRAM和NAND記憶體晶片13年來最嚴重的供需失衡。美光去年9月至11月營收下滑47%。

一項分析師調查顯示，對智慧手機而言，晶片供應過剩的情況預期要到第4季才會有所緩解；對個人電腦（PC）來說，供應過剩的情況會在第3季達高峰，然後逐步緩解。

分析師認為，資料中心半導體供應過剩的情況可能會持續至今年第1季，美中科技巨擘因廣告營收疲軟而暫緩投資，進而影響資料中心晶片的需求。

日經新聞呈現出來自包括研究與交易公司等十個來源的分析師調查結果，受訪者被要求以五分制來評估供應過剩和供應不足的程度。

記憶體大廠美光與日本鎧俠目前都聚焦修正庫存，業者們從去年10月就已大幅減產，但這些措施仍無法應付需求下滑情況。在供應鏈中，記憶體和其他半導體的庫存已經膨脹。

日本半導體商社協會去年12月執行的調查顯示，回報供應過剩成員的比率比回報供應短缺成員的比率高出64個百分點，這比9月的調查結果增加38個百分點。使用半導體製造成品的企業，庫存也維持在高檔。

台積電執行長魏哲家在去年10月的財報會議上表示，預期2023年上半年才能將庫存重新平衡至「較健康的水準」。

相較下，汽車產業仍面臨半導體短缺，儘管一些車用晶片的交貨時間已縮短。除了汽車業者再度提高產量，每輛車需要晶片的數量增加，也是整個汽車產業對晶片需求提高的原因。一輛電動車需要估計1,600美元價值的半導體，比汽油車所需的500美元半導體還多。

雖然汽車晶片需求增加，但分析師預期用來控制電流的功率半導體和電源供應管理的類比半導體在2023年全年維持供應吃緊。

日本貿易公司Macnica控股公司表示：「由於資本投資依然很少，這些零件的供應不太可能迅速增加。」

根據美國晶片供應商Sourcengine的資料，功率半導體的估計交貨時間已從去年5月底的31周至51周，去年11月底拉長制39周至64周。

由於晶片短缺，豐田汽車和本田汽車去年12月的產量未達原定計畫，兩家業者本月將調整部分日本廠的營運。一些主要車廠表示，預估零件供應直到2024年前都不會恢復正常水準

如果全球經濟成長減緩的情況惡化，將花更久時間才能清理庫存，讓晶片市場面臨更強勁逆風因素的風險。