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中國疫情惡化 德政府經濟顧問警告斷鏈風險

中央社╱柏林3日電
圖為北京民眾戴口罩上街情形。（美聯社）
圖為北京民眾戴口罩上街情形。（美聯社）

中國疫情快速蔓延，鑑於德國經濟對中國的高度依賴，政府經濟顧問警告供應鏈有中斷的危險，呼籲政府擬定緊急應變措施。

德國政府經濟顧問瑪爾門迪爾（Ulrike Malmendier）接受「商報」（Handelsblatt）訪問時，對中國嚴重的COVID-19疫情感到憂心；她說，如果中國的港口和工廠因員工生病而關閉，供應鏈將再度中斷，導致原物料和上游零組件價格攀升，建議政府擬定緊急應變措施。

她強調，德國經濟對中國依賴的程度，遠比對俄國天然氣還高，最近的討論集中在中國侵略台灣的後果，但疫情更具急迫性，短期內德國得先保護好自己，避免受到傷害。

為減少對中國市場的依賴，德國政府正打算調整中國政策，不再鼓勵德國企業投資中國，一些業者因此抱怨營業額將受到影響，瑪爾門迪爾批評他們沒弄清楚問題的嚴重性。

她說，問題出在短視，這點跟與俄羅斯做生意一樣，廠商總是說無法拒絕便宜的天然氣，結果現在必須付出慘痛的代價，長遠來看，企業有必要將過度依賴的風險計入成本。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）之前也警告，未來幾個月疫情將讓中國陷入艱難處境，對經濟、區域和全球成長帶來負面影響。

她2日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指出，「中國2022年的成長率很可能等同、或低於全球成長率，這是40年來第一次」。

德國 疫情 供應鏈

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