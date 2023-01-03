我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FTX創辦人提無罪抗辯 百萬受害人將透過網站通知

低調克制…史上任期最長參院領袖 麥康諾創紀錄

金價創6個月新高 今年還會漲

財經新聞組／即時報導
分析師認為黃金價格的漲勢在2023年還會持續。 （路透）
分析師認為黃金價格的漲勢在2023年還會持續。 （路透）

金價創下6個月新高，分析師認為漲勢在2023年還會持續。

現貨黃金3日早盤接近每盎司1850元的高點，隨後回落至每盎司1834元左右。美國黃金期貨則是上漲0.8%至1840.5元。

自11月初以來，由於市場動盪、經濟衰退預期上升以及央行增加黃金購買量支撐了需求，金價一直在上揚。

盛寶銀行商品策略主管漢森(Ole Hansen)說，「總的來說，我們預期2023年是個受經濟衰退和股市估值風險支持有利金價格的一年；央行利率最終達到峰值，加上美元走軟的前景和通貨膨脹率不會回到預期的低於3%水平，所有這些都提供黃金支持。」

他說，「此外，去年黃金購買量創紀錄，幾家央行所預期的去美元化似乎將繼續下去，從而為市場提供了一個底支撐。」

全球市場2023年的前景絕大幅度取決於貨幣政策的軌跡，因為在經濟成長放緩和可能出現衰退的情況下，各國央行放鬆過去一年的激進升息。

然而，由於預計大多數主要經濟體的通膨率仍將遠高於目標範圍，因此經濟學家對這是否會在年底前開始降息的看法存在分歧。

策略師表示，今年各國央行全面轉向鴿派可能會對金價產生重大影響。

AuAg ESG Gold Mining ETF經理史傳德(Eric Strand)上月表示，2023年黃金將創下歷史新高，並開啟「新的長期牛市」，價格將超過每盎司2100元，「自金融危機以來，所有中央銀行繼續在其儲備中增加越來越多黃金，並在2022年第3季創下新紀錄。」

他說，「我們認為，央行將在2023年變得溫和，這將在未來幾年點燃黃金的爆炸性走勢。因此，我們相信黃金將在2023年底至少上漲20%，而且礦業股的表現會優於黃金兩倍。」

央行 2023 金價

上一則

葛林斯潘：通膨降溫不夠 衰退是最有可能的結果

下一則

中國疫情惡化 德政府經濟顧問警告斷鏈風險

延伸閱讀

今年黃金需求 55年最高

今年黃金需求 55年最高
油價下跌 因中國疫情令市場擔憂需求前景 金價上漲

油價下跌 因中國疫情令市場擔憂需求前景 金價上漲
抗通膨 渣打調研：近四成中國富豪未來偏愛投資黃金

抗通膨 渣打調研：近四成中國富豪未來偏愛投資黃金
華人跨國搶感冒藥 日本藥妝店「神藥」大缺貨

華人跨國搶感冒藥 日本藥妝店「神藥」大缺貨

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24

超人氣

更多 >
女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死

汪小菲認愛後張穎穎疑懷孕 張蘭激動喊：臭蟲 堅決踩死