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錢花光了…購物者變小氣 零售商日子難熬

財經新聞組／即時報導
消費者今年可能轉趨保守，對零售商而言不是好消息。（路透）
消費者今年可能轉趨保守，對零售商而言不是好消息。（路透）

對於零售商來說，1月通常很容易被忽視，購物者趁機退換貨，拿著禮品卡到商店消費，他們可能會急於購買運動服或其他物品，以貫徹新年的新希望。

但今年1月的風險更高，許多零售商將在接下來幾周結束財政年度，這可能有助於確定假期季是贏還是輸，這也是商店清理多餘庫存的重要時刻。1月也可能為2023年定下基調，畢竟不少經濟學家和零售業觀察家預計美國將陷入衰退。

到目前為止，假期提前的結果比部分經濟學家和零售商擔心的要好；根據MasterCard SpendingPulse的數據，11月1日至12月24日的銷售額成長了7.6%，這個數字計入所有支付形式的店內和線上零售額，包括餐廳，但未對11月通膨率進行調整。

然而，跡象顯示，購物者可能無以為繼，信用卡餘額已經上升，個人儲蓄率下降，珠寶和電子產品等大件商品的銷售也有所減弱。

零售商進入2023年時就已考慮到客流量在假期高峰期已經減少的事實。

根據Placer.ai的數據，6大零售商：沃爾瑪、目標百貨、百思買、Nordstrom、科爾百貨和梅西百貨，從黑色星期五到聖誕節當周的客流量平均同比下降3.22%；較疫情前也下降近5%。

諮詢公司SW Retail Advisors總裁維德里茲(Stacey Widlitz)表示：「似乎很多品牌都預計1月會出現更大的衰退。」

她注意到越來越多零售商正在使用禮品卡來刺激銷售。例如，Urban Outfitters旗下零售連鎖店Anthropologie為網路購物滿200元以上的顧客提供50元的未來購物獎勵，但這筆獎金必須在1月31日公司財季結束前用完。

她表示，這些優惠的重點是促使購物者在假期後通常的淡季進行採購，這也是零售商出清過剩庫存並以更簡潔狀態開始新財政年度的最後機會。

零售商 2023 梅西百貨

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