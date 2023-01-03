蘋果特斯拉大跌 科技股拉低大盤

蘋果下跌3.74%，因報導指稱其將因需求疲軟而減產。美聯社

美股回吐早盤漲幅收低，原因是利率上升和高通膨等去年打壓市場的擔憂，在新的一年繼續困擾著投資人。

史坦普500指數 下跌15.36點或0.4%收3824.14點，在12月製造業指數以2020年5月以來最快速度下跌後，從盤中高點回落。道瓊工業平均指數收盤下跌10.88點或0.03%至3萬3136.37點，波音彌補了一些損失。那斯達克綜合指數下跌79.5點或0.76%至1萬386.99點。

特斯拉和蘋果雙雙下滑，打壓大盤，並延續了2022年以來的主題：當Fed升息以對抗通膨，科技業就會受到重創。在第4季交車數令人失望之後，特斯拉下跌12.24%，創2020年8月以來最低水平。蘋果下跌3.74%，因報導指稱其將因需求疲軟而減產。

由於Fed準備在未來幾個月繼續升息，這種情緒可能會持續到2023 年，引發了人們對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

紐約的 AXS Investments CEO巴索克(Greg Bassuk)寫道，「2023年的經濟衰退環境可能會進一步阻礙新一年的科技股表現，因為投資人對價值導向型公司以及獲利率更高、現金流更穩定和股息殖利率 強勁的公司的渴望會增加。」

主要股指在2022年收盤時創下2008年以來最嚴重的全年跌幅，終結了連續3年的漲勢。道指年末下跌約8.8%，較52周高點下跌10.3%。史指下跌19.4%，較歷史高點低20%以上。以科技股為主的那指去年下跌了33.1%。

當然，未來可能會有更光明的日子。歷史證明，美股在經歷多年下跌後往往會反彈。事實上，史指在前一年下跌超過1%之後，在次年平均會反彈15%。

投資人將在今年的第一個交易周獲得大量數據，這些數據將提供有關經濟狀況的更多訊息。

美國製造業採購經理人指數(PMI)低於預期，為2020年5月以來最快的下滑幅度。11月建築支出小幅上升，顯示該產業可能正在復甦。

4日是個重要的日子，職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)將於上午公布，而Fed最新政策會議紀錄將於下午公布。

同時還將期待6日的12月就業報告，這是Fed在2月1日下次會議之前必須考慮的最終就業報告。Fed行長們還將在5日和6日發表多場談話。

Evercore ISI策略師馬哈尼(Mark Mahaney)表示，Netflix是最能抵禦廣告衰退的大型科技公司之一。

他表示：「尤其是Netflix憑藉這種起步緩慢的廣告產品，在該領域獲得最有趣的新產品催化劑。」「它有很多潛力，Netflix藉由推出這種廣告版產品贏得很多不同的方式。」

展望未來，馬哈尼預計整體產業的收入成長將放緩，因為它與消費者可自由支配支出有關，「幾乎所有這些企業的營收成長都將放緩，除非它們有新的產品周期，除非它們在一定程度上具有抗衰退能力。」

在經歷表現亮麗的2022年後，能源業以令人失望的表現開啟了新的一年。該類股在2023年的第一個交易日下跌超過4%，是表現最差的類股。

下滑的部分原因是天然氣價格在天氣變暖的情況下暴跌並打壓了企業股價。APA、Devon Energy、Coterra Energy、Hess Oil和Marathon Oil等股票下跌。

2022年，能源類股是表現最好的類股，因為油價上漲提振了工業公司的股票。

根據Rosenblatt Securities的數據，Fed積極的緊縮周期已經平息與主導2022年的高通膨相關的恐懼和預期。

Rosenblatt研究主管奇爾曼(Michael Kiernan)在報告中表示：「通膨雖減速，但它可能會比許多人懷疑的持續更久，但Fed已經發出訊號，顯示他們將冒著經濟成長的風險將通膨控制在範圍內，這是錯誤的。」「如果2023年上半年再次出現恐慌，這種情況可能會觸發許多投資人的切入點，他們一直在殖利率超過4%的美債中安然觀望。」

他說，「當流動性回歸股市時，對長期表現股票的需求會上升，尤其是高成長型的科技、媒體和電信股。」「在2023年基本面當道之下，對成長型股票的需求也將面臨較少的估值利空。」