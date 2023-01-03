特斯拉Q4交車量不如預期 全年成長未達馬斯克目標

受到物流問題持續及日益嚴重的需求疑慮影響，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2日公布的第4季交車量低於市場預估，全年交車量成長也未達到執行長馬斯克設定的目標。美聯社

受到物流問題持續及日益嚴重的需求疑慮影響，美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）2日公布的第4季交車量低於市場預估，全年交車量成長也未達到執行長馬斯克 設定的目標。

路透報導，特斯拉公布，2022年12月31日結束的第4季交貨40萬5278輛電動車，不如路孚特（Refinitiv）調查分析師平均預估的43萬1117輛。

其中Model 3小轎車與Model Y休旅車合計占38萬8131輛，豪華車款Model X 與Model S合計占1萬7147輛。第4季總產量則為43萬9701輛。

這使得特斯拉2022年交車量成長率僅40%，遜於馬斯克（Elon Musk）鎖定的50%。

特斯拉市值在2022年蒸發高達65%，但仍是全球市值最大車廠。今天開盤股價應聲重挫7%。

聯博資產管理公司（AllianceBernstein）分析師沙柯納吉（Toni Sacconaghi）表示：「我們相信特斯拉正面臨重大的需求問題...許多投資人低估了特斯拉目前面臨的需求挑戰強度。」

特斯拉上季交車量不如預期，也凸顯這家以季末趕忙交貨出名的車廠面臨的物流障礙。特斯拉第4季產量與交貨量落差擴大至約3萬4000輛，反映有更多新車卡在運送途中。

路透先前報導，特斯拉還打算將中國上海廠2022年12月開始實施的減產，延長至2023年1月。

在福特（Ford）、通用（General Motors，GM）等傳統車廠及Rivian、Lucid等新興車廠紛紛投入電動車市下，特斯拉為了因應競爭加劇，已嘗試針對最暢銷車款罕見提供一系列折扣來促銷。

但沙柯納吉指出，特斯拉面臨的需求挑戰今年將持續，因為大多數旗下車款不適用退稅補助，特斯拉恐怕得降低成長目標或是降價。