2023年第一個交易日 上漲的股市有這些...

由於經濟數據不佳，韓股2日收跌。美聯社

在2023 年的第一個交易日，包括美國在內的許多股市仍因元旦假期休市，亞洲主要股市中僅南韓、印度和印尼少數幾個開市，交投清淡，收盤漲跌互見。歐洲主要股市除了英國和瑞士以外，其他都正常交易。由於同日公布的製造業指數 暗示最糟的情況可能已經過去，歐股2日應聲開高走高。

韓股大盤Kospi指數2日收跌0.48%，原因是法人出售持股。經濟數據疲弱也對韓股造成壓力，受能源價格大漲衝擊，南韓去年出現年度貿易逆差，為金融海嘯以來首見。不過兩大科技股收高，三星電子上漲0.4%、SK海力士上漲0.9%。在美國財政部公布適用於通膨削減法案的特定車款資訊後，汽車 股也勁揚，現代汽車和同集團的起亞汽車分別大漲4%和3.7%。

印度孟買Sensex指數繼去年上漲逾4%，2日再度上漲0.54%，以金屬類股領漲，Hindalco、塔塔鋼鐵、SAIL公司上漲4%~7%，因中國宣布將上調金屬的出口稅率。印尼雅加達股市2日終場則小跌0.2%。

反映歐洲整體股市表現的Stoxx 600指數，2日在汽車和非必需消費股帶動下開高走高，目前約漲0.7%，為2023年帶來好兆頭。德國與法國股市大盤指數目前分別上漲0.7%與1.3%。

歐元區去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值2日出爐，與初估值一樣為47.8，雖仍在景氣榮枯線50以下，但確認優於11月表現，且供應鏈開始復原，通膨壓力也逐漸放緩，因而讓工廠管理者信心回升。