美股Q1可能上漲 與華爾街認為「先跌後漲」共識相違

華爾街認為第1季會震盪走低，正好也反映多數經濟專家認為美國即將陷入經濟衰退的預測。(路透)

2023年市場會如何表現，或許從第1季就可以找到解答。

投資 人目前關心的不外是：美國經濟會不會陷入衰退？美股 是否會再探谷底？而更重大的疑問是，聯準會（Fed）是否停止升息？

展望新的一年，華爾街 策略師卻極不尋常地出現高度共識，美股第1季表現不好，第2季表現可能也不好，最終再探更深谷底，年底以前才會否極泰來。

不過，CNBC引述CFRA資料指出，本季反而可能出現接下來四年最佳單季表現。據統計，美國總統任期第三年的第1季，始終是表現最佳的一季，平均漲幅高達6.9%，且高達九成是上漲而非下跌。

儘管美國12月表現不佳，投資人信心低落，但就第4季來說，標普500指數其實上漲了7.1%。據CFRA分析，上季即總統任期第二年的最後一季，就歷任美國總統任期來看卻也是表現次佳的一季。

CRFA首席投資策略師 Sam Stovall 也預料， 美股今年上半年波動會大過下半年，不過，他認為，華爾街的預測呈現如此高度共識「令人不安」。

Stovall 說，這種現象「有違常理」，「如果大家都說，上半年表現會不好，下半年會好，結果反而可能適得其反，最後是先漲後跌。」

華爾街認為第1季會震盪走低，正好也反映多數經濟專家認為美國即將陷入經濟衰退的預測。Fed火速接連升息，被視為美國經濟下行的元凶，因此Fed接下來幾個月怎麼做也是關鍵。

美國銀行全球經濟研究主管 Ethan Harris 說：「Fed實際上是設法製造衰退，只差沒有宣布而已。」他說，風險在於Fed可能緊縮過了頭。

他說：「他們可能罷手，衰退是有可能的，除非有什麼看不到的意外。」

本周公布的12月就業報告和1月12日公布的消費者物價指數，將成為左右Fed在2月1日決策的關鍵數據。

不過，就像去年的俄烏戰爭一樣，地緣政治的影響也可能影響預測。分析師預料油價仍會走高，只不過不會像過去一年大漲。中國大陸也是左右油價的一大變數。

另一個可能影響股市的是第4季的財報表現，摩根大通將於1月13日為美國企業財報季揭開序幕。Stovall 說：「財報預料會在第4季進入衰退模式，目前的預測是 下滑3%。企業獲利衰退往往正逢經濟衰退之時，這是我們留意的重點。」