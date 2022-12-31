市值蒸發約35兆美元 全球股債2022市況慘不忍睹

2022年全球股債市況慘不忍睹。圖／美聯社

2022對投資 人特別殘酷，因為通膨竄高、央行升息和俄烏戰爭一波波衝擊下，全球股、債市值狂瀉超過30兆美元，是2008年金融海嘯以來資產市場跌勢最慘的一年。

金融時報（FT）報導，2022全年MSCI已開發和新興市場世界指數 大跌20%，全年跌幅為2008年以來最深。從華爾街、上海到法蘭克福，世界各地的股市全倒。美股史坦普500指數和科技股雲集的那斯達克綜合指數，全年跌幅分別為19%和33%，慘況也是金融海嘯以來僅見。

債券市場也未能倖免於難：美國10年期公債殖利率從2021年底的1.5%一躍而起，到2022年底已站上3.9%，全年升幅根據彭博回溯至1960年代的資料也是歷年來最大。

彭博資料顯示，在全球股票 交易所掛牌交易的公司，這一年來市值合計蒸發掉25兆美元。同時，追蹤全球公債和公司債的Multiverse指數，過去一年截至29日收盤為止共大跌16%，相當於市值跌掉9.6兆美元。

Pictet Asset Management首席策略師Luca Paolini表示，多年來，在低通膨和低利率驅動下，股票 和債券價格都漲得太昂貴，2022年投資人學到的教訓是：「清算日總有一天會來。一旦來臨，冷酷無情。」

Generali Insurance資產管理公司投資長Antonio Cavarero形容，2022年股債齊跌「改變了遊戲規則」，迥異於2008年股票大跌但債券上漲的情況，也重創「股六債四」的傳統投資組合。

大宗商品是2022年少數收漲的資產，史坦普高盛商品指數（S&P GSCI）勁漲9%，反映能源和農產品價格大漲。