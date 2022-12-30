那指連跌四季 網路泡沫首見

本季波音表現最好，飆升超過56%。美聯社

美股收跌，結束了殘酷的2022年，以慘淡的收場結束2008年以來最糟的一年。

道瓊工業平均指數 下跌73.55點或0.22%收3萬3147.25點。史坦普500指數下跌9.78點或0.25%收3,839.5點。那斯達克綜合指數下跌11.61點或0.11%至1萬466.88點。

30日是股市痛苦的一年的最後一個交易日。所有三大平均指數都遭遇2008年以來最糟的一年，並結束連三年上漲走勢。道指在2022年表現最好，下跌約8.8%。史指下跌19.4%，較歷史高點低超過20%；而以科技股為主的那指下跌33.1%。

頑固的通貨膨脹和Fed激進的升息打擊了成長股和科技股，並打壓了全年的投資 人情緒。地緣政治擔憂和動盪的經濟數據也令市場緊張不安。

瑞銀場內業務主管凱欣(Art Cashin)指出，「從中國的疫情問題到入侵烏克蘭，我們經歷了一切。這些都是很重要的事。但對於投資人來說，問題在於Fed正在做的事情。」

隨著日曆轉向新的一年，部分投資人認為痛苦遠未結束，預計熊市將持續到經濟衰退來襲或Fed轉向。某些人還預測股票將在2023年下半年反彈之前創下新低。

凱欣說，「我很想告訴你，它會像『綠野仙踪』一樣，一兩分鐘後一切都會變得絢麗多彩。我認為第1季可能會出現顛簸，而且取決於Fed，它可能會持續更久。」

雖然全年下跌，但道指和史指中止了連續三季的下跌。 然而，以科技股為主的那指卻出現2001年以來首見的連續四季負成長。然而，12月的三大平均指數均為負值。

通訊服務是今年史指表現最差的類股，跌幅超過40%；其次是消費性非必需品類股。能源是唯一上漲的類股，漲幅接近60%。

指標10年期美國國債殖利率 全年收盤低於4%。相較於10月一度飆升至4.3%以上，讓市場鬆了一口氣。

然而，10年期殖利率的走勢是2022年投資的縮影。在年初殖利率僅約為1.5%之後，隨著Fed努力應對美國的通膨問題，殖利率飆升，甚至連謹慎的投資人都措手不及。

現在，債券市場以略微樂觀的態度結束了這一年，但仍顯示出困擾其整個2022年的波動跡象。

《日經新聞》30日引述熟悉消息人士的消息報導，日本央行正在考慮提高1月的通膨預期，以反映2024財年接近2%目標的物價漲幅。

報導指出，此舉可能為轉向收緊財政政策奠定基礎。

一周前日本央行改變其債券殖利率控制(YCC)、允許長期利率進一步上漲。10年期債券殖利率波動範圍由0%目標上下各四分之一個百分點擴大至半個百分點。

日本零售額也有所上升，11月出現連續第9個月上升。

即使2022年股市走低，但隨著商業旅遊復甦和地緣政治緊張局勢加劇，航太和國防股在2022年起飛。史指產業指數全年上漲近15%，本季上漲24%。

表現最好的是諾斯羅普格魯曼公司，股價飆升超過40%，第4季上漲約15.5%。洛克希德馬丁公司和Howmet Aerospace緊隨其後，今年分別成長約36%和23%。

本季波音表現最好，飆升超過56%。Howmet和洛馬本季分別上漲約27%和25%。

細分來看，只有4支股票在2022年出現虧損，其中包括波音。Textron是表現最差的股票，下跌8.7%。相較之下，史指今年下跌近20%。

Fundstrat的李湯姆(Tom Lee)表示，太多投資人似乎忽視了明年股市大幅上漲的原因，「我們在2023年要問的問題是，市場出現高於平均水平年份的可能性有多大？」

Fundstrat將史指2023年年底目標定在4750點，高於各家市場策略師調查追蹤的目標。

他指出，平靜的信貸市場和波動性是未來一年可能提振股市的力量。他還表示，股市可能已接近升息和獲利疲軟的定價，「如果2023年是獲利下降的一年，但在2024年反彈，那麼市場就會開始反映；事實上，平均來說，股指在獲利觸底前會先跌至谷底。」

他強調科技股在2023年仍有意外上揚的可能，但Fed持續堅守鷹派立場是股市的最大下行風險。