全球股市2022年蒸發18兆元 2023須挺過5難關

全球股市今年來累計暴跌超過20%，市值蒸發創紀錄的18兆韓元。(美聯社)

在世界各國央行 堅定升息壓低通膨之下，全球股市今年來累計暴跌超過20%，市值蒸發創紀錄的18兆韓元，亞股跌掉逾19%，債券價格也重挫16%。若全球股市2023年想躲過連兩年收黑的命運，還須克服五個阻礙。

彭博資訊報導，主要股市連跌兩年相當少見，歷史經驗也顯示美股標普500指數 也可能大漲，但可怕的是，若真的連兩年下跌，第二年的跌勢通常比第一年更重，以下是可能決定2023年全球股市的五大因素。

央行緊縮

樂觀人士可能認為，全球升息行動可能會在明年3月到頂，貨幣市場更預期美國聯準會（Fed）將在明年底之前切換到降息模式，彭博資訊訪調的71%全球大型投資 人都預期股市明年看漲。

然而，在投資圈今年預估失準後，許多人正準備因應更多不利發展，風險之一是通膨維持太高，讓央行官員輾轉難眠，自然也不會降息。彭博經濟學家以模型預估，經濟100%會在8月之前陷入衰退，但央行看來不太可能趕忙著寬鬆貨幣政策刺激經濟。

德意志銀行私人銀行全球投資長Christian Nolting警告，若明年經濟減弱，至少美歐央行似乎都不會退讓，就算衰退期間可能不長，也會帶來痛苦。

大型科技股深陷麻煩

另一個重大未知數，是大型科技股的前景。今年來價位偏高的科技股始終為利率上升所苦，而且過去支撐科技股漲勢的趨勢也在逆轉，包括經濟衰退風險衝擊iPhone需求與線上廣告。在彭博的年度調查中，僅約半數受訪者表示會買進科技股，但會更精挑細選。

Bokeh資本合夥公司投資長Kim Forrest認為，一些科技公司因為成功說服消費者繼續採用，股價終將回升，例如亞馬遜，但其他公司的股價可能永遠不會重返高峰。

盈餘衰退

由於企業利潤遭受壓力、消費者需求減弱，企業獲利預料將在2023年下滑。知名的華爾街空頭－摩根士丹利首席股票策略師Mike Wilson認為，這波熊市最後一章的重點全在盈餘預估的路徑發展，而現在的市場預估太高了。

他預測，標普500指數明年的每股盈餘為180美元，遠低於分析師普遍預期的231美元。他說，即將到來的盈餘衰退可能堪與2008年相比，但市場價格還沒完全反映。

中國疫情發展

北京在12月初決定揚棄嚴苛的清零防疫政策，已帶動中國股市扭轉頹勢，但之後的新冠肺炎確診人數暴增，威脅經濟復甦，又導致漲勢消退。許多國家都要求來自中國的旅客須先接受新冠篩檢，成為全球旅遊、休閒及精品類股的利空。

短期選擇權交易熱潮

目前美股的每日波動愈來愈受到技術因素影響，標普500指數今年藍的成交量雖低於平均值，非常短期的選擇權交易量卻暴增。專業交易員和靠演算法驅動交易的機構，都已大買這類選擇權，這可能加劇市場波動，並且導致美股在重要數據公布後突然暴漲暴跌。

目前的短線投機活動仍傾向押注股市下跌，但若局勢反轉，也將助長漲勢。