美國放寬電動車補助規定 激勵亞洲電動車類股大漲

美國放寬明年上路的電動車補貼計畫門檻，讓部分北美以外組裝的電動車，也能符合資格，激勵一些亞洲電動車製造商股價上揚。(路透)

美國財政部 發布準則表示，明年1月起，企業購買的電動車 若是用於租賃等商務目的，也可享有高達7,500美元的稅務減免，形同放寬明年上路的通膨削減法（IRA）電動車補貼門檻，讓部分在北美地區以外組裝的電動車也符合補助資格，激勵一些亞洲電動車製造商和相關供應商股價上漲。

華爾街日報報導，通膨削減法原本要求只有在北美組裝的電動車才能符合補貼資格，但財政部29日公布指引文件希望澄清符合補助資格的條件，其中一份文件以問答形式表示，透過另外的商用電動車計畫，部分在海外組裝的電動車也享有補貼資格，條件是企業採購這些車是為了出租，而非轉售。

簡言之，企業為了商務用途而採購的電動車，只要是由「合格製造商」生產，也不是用於轉售，也符合補助資格。

這個消息激勵在香港上市的電動車製造商股價30日盤中上揚，理想汽車 盤中勁揚4.5%、小鵬汽車上漲4.3%、比亞迪上漲2.5%，吉利汽車上漲2.5%，蔚來汽車上漲2.1%。

美國8月通過規模4,300億美元的通膨削減法，明年元月起實施，以新的電動車補貼方案取代原先計畫，符合資格的北美製造電動車數量料將大增。原先的計畫是，只要消費者向銷量不到20萬輛的製造商，購買電動車或插電式油電混合車，便能申請多達7,500美元的補貼，新計畫則放寬銷量門檻，允許特斯拉、通用汽車等美國大型製造商再次符合補貼資格。

然而，歐盟、南韓、日本和英國都抱怨，補貼計畫裡對在北美組裝、電池成分的要求，不利於國內車企，可能還違反國際貿易規定。如今美國財政部發布的最新聲明，代表拜登政府有意解決這些盟邦的部分疑慮。