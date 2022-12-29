特斯拉成今年最賺空頭交易 放空投資人獲暴利170億元

押空特斯拉的投資人今年大賺170億美元。（路透）

慘賠多年之後，今年放空特斯拉 的投資 人終於賺進預期的暴利。

由於特斯拉執行長分心去經營社群媒體推特，以及市場對特斯拉電動車的需求降溫，這支股票今年跌得灰頭土臉。根據S3 Partners的數掖，「特斯拉熊」今年來按市值計算的獲利達約170億美元，特斯拉成為今年最有利可圖的空頭交易。

這支在疫情期間的飆股光12月就暴跌逾27%，今年來累計跌幅擴大到創紀錄的65%，市值蒸發超過6,700億美元。

空頭今年在該股獲89%的報酬率是罕見的勝利。2018年有一度，特斯拉在外流通股逾三分之一遭放空。知名對沖基金經理人查諾斯（Jim Chanos）、安霍恩（David Einhornh）和雷夫特（Andrew Left）都參與其中。當時特斯拉執行長馬斯克很火大，還發售限量版鍛面短褲，以英語同音字嘲諷空頭在特斯拉股價 飆升之際受傷慘重。根據S3，如今在外流通股僅2.9%被放空。

S3執行董事Ihor Dusaniwsky預估，放空將持續到特斯拉觸底為止。但分析師和投資人目前還難以判斷底在哪裡，該公司預定下月初公布第4季交車數量，目前為了拚年底業績，提供買主很深的折扣優惠。

特斯拉股價周四在紐約收漲8.1%到121.82美元，是逾一個月來首見連兩天上漲，為先前連跌七天致股價重挫31%提供緩解。但依Dusaniwsky的說法，就算股價自此反彈，其臭名照彰的波動性可能持續。

他說：「當股價開始上漲，應該會有一連串的空頭回補，這有助更快推動股價，因為短期賣空的人會在按市值計算的獲利蒸發之前實現利潤。」