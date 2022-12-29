聖誕行情終現 那指大漲2.6%

隨著進入2022年的最後交易日，美股終於大漲。美聯社

隨著進入2022年的最後交易日，美股終於大漲。

道瓊 工業平均指數 上漲345.09點或1.05%至3萬3220.8點，收復前一交易日的幾乎所有失地。史坦普500指數上漲66.06點或1.75%收3849.28點。那斯達克綜合指數上漲264.8點或2.59%至1萬478.09點。

道指和史指本周小幅上漲，分別上漲0.05%和0.12%。那指目前下跌0.19%。

成長型投資 公司Navellier & Associates創始人兼投資長納瓦利爾(Louis Navellier)將29日的走勢稱為「聖誕行情的一日縮短版」，「我們早該出現反彈，而且一旦聖誕行情沒有出現，近期很多疲軟可能是由於進一步的稅損拋售造成的。」

他說，「進入新的一年，將面臨進一步的波動，對於是否可能實現軟著陸以及陷入嚴重衰退、Fed有多大的決心不轉向，都存在很多不確定性。」

蘋果股價在連跌4天後反彈2.83%。

在Fed努力為經濟、特別是勞動市場降溫的情況下，勞工部報告上周申請失業救濟金人數增加，股指早盤走高。

報告指出，截至12月24日當周，首次申請失業救濟金人數為22.5萬人，較前周增加9000人，略高於《道瓊》估計的22.3萬。

The Colony Group首席投資策略師布萊克威爾(Jason Blackwell)表示：「市場似乎對就業報告顯示持續申領失業救濟人數溫和成長表示讚賞，因符合預期，且提供了大量證據證明軟著陸是可能的。」

主要股指正走向2008年以來最糟的一年。道指至今下跌8.58%，而史指下跌19.24%。與此同時，那指表現在三者中墊底，下跌33.03%，原因是投資人在利率上升的情況下拋售成長型股票。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「投資人預計經濟衰退將在2023年初出現，史指的3季預期獲利下降和持續的傾向防禦性產業就是明證。」「經濟衰退的嚴重程度仍然存在疑問。我們預計它會呈現溫和衰退。」

大型銀行將自1月9日當周公布業績。初步觀察第4季的情況顯示，Refinitiv預計史指獲利將下 1.5%，這將是2020年第3季以來首次獲利收縮。但在本財報季之前就已出現大量負成長。

最近幾季能源的巨大收益支撐了獲利。如果剔除能源業的巨大影響，史指成份股的收益在過去兩季出現收縮。第4季將是除能源之外的連續第三季收縮，與第2季和第3季分別下降2%和3%相比，降幅更大至6%。

在史指的11個類股中，預計有7個本季獲利將收縮。最大的將來自材料類股的下降22.5%和通訊服務的下降21.2%；只有能源、工業、房地產和公用事業會出現成長。但與過去幾季天文數字成長相比，即使能源類股預計64%的成長也相形見絀。

即使最近大量取消航班，CFRA分析師史卡洛拉(Colin Scarola)維持對西南航空的買入評級。

他將該股目標價從47元調降至每股41元，理由是最近幾天因上周冬季風暴帶來的航班安排挑戰而取消了數千次航班，對該股造成損害。他的最新目標價較該股27日收盤價上漲27.4%。

他表示，由於取消訂位，該股本月下跌超過16%，現在是買入的明智時機，因為客戶在未來預訂旅遊時可能會願意忽略當前的問題。在最近幾天下跌後，該股上漲3.7%。

此外，CFRA在評估更全面的風險溢價並考慮其相對於競爭對手的地位後，給Netflix進行了雙重升評。

分析師李昂(Kenneth Leon)將該股評級從「賣出」調升至「買入」。還將目標價上調85元至310元，代表較28日收盤價上漲12%。

李昂說，「我們認為競爭對手很難趕上Netflix，它是為數不多具有全球規模的獲利串流媒體提供商之一。」

該股收漲5.14%。今年下跌54%。