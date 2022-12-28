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今年升息已讓市場嚇趴 但量化緊縮的苦痛明年才要來襲

編譯葉亭均／綜合外電
全球主要銀行明年加強量化緊縮政策的行動，可能還會為市場帶來更多波動。（路透）
全球主要銀行明年加強量化緊縮政策的行動，可能還會為市場帶來更多波動。（路透）

儘管今年來各大央行祭出升息已衝擊從股市到加密貨幣市場的風險資產價格，但明年加強量化緊縮（QT）政策的行動可能還會為市場帶來更多波動。

聯準會（Fed）今年6月起開始透過量化緊縮縮減資產負債表，迄今縮減3500億美元，遠低於Fed預期縮表5600億美元的目標。這大致是因為利率上升，使得抵押貸款借款人的預先還款金額降低，自然到期的抵押擔保證券（MBS）因而減少。不過，聯準會可能會開始直接出售MBS，這會加快縮表步調。

為彭博資訊撰寫MLIV時評的總經策略師懷特（Simon White）表示：「隨著貨幣市場基金對買進美國國庫券依然欠缺興致，代表量化緊縮對市場流動性和風險資產的衝擊將日益提高。」

懷特指出，量化緊縮如何展開和其展開的速度一樣重要，聯準會不再是新債的買家，因此必須要有其他的買家。此外，量化緊縮的負面影響在於銀行準備金的流失。

除了美國以外，其他主要央行也在緊縮貨幣政策。聯準會已將被動式量化緊縮規模提高至每年逾1兆美元；英國央行今年3月就不再把到期債券的資金重新進行投資，並且從11月開始賣出短債，計劃明年1月9日擴大出售行動；歐洲央行明年3月起將開始縮減持有的債券規模，而日銀本月則放寬10年期公債殖利率曲線控制區間。

儘管分析師預期到明年底公債殖利率會下滑，但目前已開發國家公債的隱含波動程度則是過去三年平均值的約兩倍。這也顯示，2023年將是主要央行量化緊縮政策可能真正開始產生負面影響之時。

央行 殖利率 聯準會

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