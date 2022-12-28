放棄聖誕行情 蘋果拉低道指

蘋果股價跌破關鍵水平並跌至另一個52周低點，給道指帶來沉重壓力。美聯社

美股下跌，因為交易員期待2022年全年虧損，並為2023年做好準備。

道瓊工業平均指數 下跌365.85點或1.1%至3萬2875.71點。史坦普500指數下跌46.03點或1.2%至3783.22點。那斯達克綜合指數下跌139.94點或1.35%至1萬213.29點。

蘋果股價跌破關鍵水平並跌至另一個52周低點，給道指帶來沉重壓力。

由於石油和天然氣價格下滑，能源股是史指中表現最差的類股。EQT、APA和Marathon Oil表現突出。與此同時，西南航空繼續下滑，因為它在惡劣的冬季天氣條件下取消了航班。股價下跌5.16%。

成長型投資 公司Navellier & Associates創始人兼投資長奈維利爾(Louis Navellier)表示：「股市最終一致上漲，但未能站住腳跟。」「因成交量偏低，在正式聖誕行情令人失望的開局之後，市場正在盡最大努力保持清醒。這有點回歸均值，因為受打擊最嚴重的產業出現一些逢低承接。」

他補充說：「可以理解市場似乎已經筋疲力盡，不再期待技術面大幅上漲，只是希望30日下午不會出現任何進一步的重大損失。」「今年大部分的重大不確定因素：中國新冠疫情、烏克蘭戰爭、能源供應緊張和鷹派Fed，都將在另一邊等著我們。」

隨著交易的最後一周結束，美股可望迎來2008年以來最糟的一年。那指在三大指數中表現最差，今年下跌34.7%，因投資人對經濟衰退的擔憂加劇，紛紛撤出成長型股票 。那指的科技公司對升息也最為敏感。 道指和史指可望分別下跌9.5%和20.6%。

根據全國房地產經紀人協會的數據，11月成屋銷售量環比下滑4%。下降是因為高房貸利率讓潛在買家退縮。《道瓊》調查的經濟學家之前預計下降1.8%。

Invesco全球市場策略師李維特(Brian Levitt)表示，「有明顯跡象顯示經濟正在放緩，今天的成屋銷售跌至歷史第二低水平就證明了這一點。」「從歷史上看，房屋銷售是經濟活動的良好推力，因為新屋銷售支持許多產業。與此同時，由於Fed仍保持鷹派立場，利率繼續小幅上升。簡而言之，投資人預期實現眾所周知的軟著陸，但挑戰依然存在。」

1月天然氣期貨收低10.9%至每千立方英尺4.709元，一度觸及4.588元，為3月15日以來的最低水平，當時俄羅斯入侵烏克蘭不到一個月。

本月至今，12月天然氣價格下跌32.1%，這是4個月來第3個月下跌。但今年至今，天然氣價格在2022年仍上漲了26.3%，並且在2021年飆升近47%後連續第三年上漲。

其他能源類股也走弱。2月西德州中質原油(WTI)在12月下跌2%，並且可望連續7個月下跌。北海布蘭特原油1月合約也是如此。

隨著中國解除大部分疫情限制，這個全球第二大經濟體的重新開放可能會給投資人帶來買入機會。

投資人已將近期事態發展視為開始搶購中國股票的訊號。預計中國經濟可能在2023年得到提振，而美國和歐洲則繼續應對可能抑制經濟成長的貨幣緊縮的落後效應。

Glovista Investments聯合創始人兼資訊長艾西利斯(Carlos Asilis)表示：「許多機構投資人的中概股部位一直非常不足」，「而且我認為這是個錯誤，因為它忽略了這個非常重要的潛在基本假設；這個假設現在正在被計入，即中國經濟明年將經歷與我們今年看到的類似美國的復甦路徑。」

美股在2022年下跌超過10兆元，雖然科技股是最大單一貢獻者，但非必需消費品和通訊服務股加起來的比例更大。

這是根據標普道瓊指數資深指數分析師西爾佛布拉特(Howard Silverblatt)的研究得出的；該研究發現7支股票占總跌幅的一半，包括亞馬遜、蘋果、Alphabet、微軟、特斯拉、Meta Platforms和輝達。

史指股票總共流失了8.2兆元。科技股占其中的43%，其次是非必需消費品的23%和通訊服務的21%。