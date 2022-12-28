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好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

谷歌也快撐不住？員工害怕被裁員 深感焦慮

這一年 令我們驚愕、唏噓不已的10個數字

編譯湯淑君／綜合外電
推特新老闆馬斯克一接管公司，就大舉裁員，改革公司的種種霹靂手段引來褒貶不一的評語。路透
推特新老闆馬斯克一接管公司，就大舉裁員，改革公司的種種霹靂手段引來褒貶不一的評語。路透

紐約時報報導，回顧2022年，十個醒目的數字令人印象深刻，反映這一年來的重大新聞，而數字背後的主題也可能延續至2023年。

2：主要央行中，今年沒提高利率的只有兩個：日本銀行（BOJ）和中國人民銀行。LPL Financial的數據顯示，全球央行為了打通膨，2022年總計把利率提高70個百分點。股市和債市俱挫。

440億：億萬富豪馬斯克在科技股大跌前，允諾以440億美元收購推特，後來想反悔不成，只能兌現承諾。他接管推特後大砍員額、有些措施朝令夕改，管理作風引起褒貶不一的評價。

9,000萬：媒體報導披露，截至夏末，中國大陸各地的閒置房產可供超過9,000萬人居住，凸顯不動產業景氣急凍對這個世界第二大經濟體的打擊有多大。

151,000：根據Layoffs.fyi網站，這是科技業2022年累計裁員人數。美國下半年經濟明顯降溫，矽谷企業面臨縮編壓力，從亞馬遜、臉書母公司Meta、推特到Stripe，近幾個月來紛紛大舉裁員。

490萬：勞工統計局（BLS）說，過去12個月來，美國累計創造了490萬個工作。美國就業市況令經濟學家疑惑，往常經濟成長減速時，企業招聘隨之減緩。但今年雇主持續招兵買馬，使失業率仍維持在3.7%的相對低點。這可能逼得Fed在2023上半年持續用力升息。

510億：德國花了510億歐元為公用事業公司Uniper紓困。該公司曾是歐洲最大的俄羅斯天然氣進口商，但這一年來受能源價格飆漲重創，今年1月至9月淨虧損400億歐元（425億美元），寫下德國企業史上最大虧損紀錄。德國政府決定將Uniper收歸國有，避免能源業版的雷曼風暴。

14：蘋果公司連續14季成長，令人嘖嘖稱奇。上一回這個科技巨人傳出單季營收年比下滑，是2019年的事了。不過，中國大陸「清零」防疫封控帶給供應鏈的後遺症，和主要市場面臨消費者支出減弱，成為蘋果今後面臨的重大威脅。

80億：加密幣交易所FTX上月宣告破產時，面臨的資金缺口。這家公司原先被視為幣圈最穩如泰山的公司之一，不料如今可能必須面對上百萬名債主，包括個人和機構。FTX創辦人班克曼-佛瑞德也名譽掃地，此刻遭遇刑事調查。

11：血液檢測新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）涉及「滴血驗病」詐欺案，被判有罪，面臨11年刑期。她的公司估值一度高達90億美元，讓她躋身矽谷最知名創業家行列，曾有「女版賈伯斯」之稱。

747：波音公司最後一架747噴射機在12月6日出廠。燃料效率更高的飛機躍為業界主流，新冠肺炎疫情更為昔日的「空中巨無霸」敲響喪鐘。

德國 推特 矽谷

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