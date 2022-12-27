我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世紀暴風雪持續影響紐約州和空運 全美至少62死

對中客入境加強篩檢？繼日本後 美國也考慮跟進

特斯拉內憂外患 市值蒸發近7成…比臉書Meta還慘

中央社記者尹俊傑紐約27日專電
電動車大廠特斯拉內股價跌逾11%，年初以來市值蒸發近70%。(中央社)
電動車大廠特斯拉內股價跌逾11%，年初以來市值蒸發近70%。(中央社)

電動車大廠特斯拉內憂外患，今天股價跌逾11%，年初以來市值蒸發近70%，朝上市12年來最差表現邁進，也超越臉書母公司Meta，全年股價表現在科技權值股中墊底。

受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化影響，特斯拉（Tesla）上海廠傳出延長減產計畫。路透社報導，這座工廠近期停產，明年1月預計只會復工17天，之後的農曆新年假期休息日增加。

特斯拉股價開低走低，終場大跌11.4%，收在每股109.1美元。

特斯拉股價連7黑，月初以來跌近44%，在此之前，這檔股票從未單月跌逾25%；季初以來跌近59%，即將超越今年第2季跌幅38%，改寫最差單季表現；年初以來跌逾69%，2022年幾乎篤定會是特斯拉股價表現最糟的一年。

特斯拉2010年6月首次公開募股（IPO）以來，只有2016年年線收黑，當年股價跌幅為11%。

多國央行為壓制通貨膨脹而積極升息，全球經濟前景充滿變數，車市需求減弱，特斯拉在電動車領域遭遇愈來愈多競爭對手挑戰，與COVID-19大流行初期特斯拉一支獨秀、逐步邁向全球市值最高車廠的景況有如天壤之別。

根據財經數據供應商慧甚（FactSet），去年11月初，特斯拉市值達巔峰1.24兆美元，一年多來蒸發約73%，同期股價表現遠遜於美股大盤及福特（Ford）、通用汽車（GM）等車廠。

特斯拉上海廠生產受疫情拖累，促使華爾街下修特斯拉年度成長預測。股票賣壓沉重之際，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）10月入主財務狀況欠佳的社群媒體推特（Twitter），令投資人加倍憂慮。

為完成440億美元推特收購案，馬斯克大舉出脫特斯拉持股變現，導致特斯拉股價跌勢加劇，自己也失去全球首富頭銜。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）持續推薦買進特斯拉股票，但在最新報告中寫道，特斯拉車款降價、庫存在全球經濟可能衰退時增加，身為執行長的馬斯克卻彷彿在駕駛座睡著，領導統御令人憂心。

除特斯拉、推特外，馬斯克身兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長。特斯拉投資人希望馬斯克別再分心，專心致力讓車廠生意回穩。馬斯克已承諾，找到接班人後將卸下推特執行長，而且明年結束前不會再出脫特斯拉持股。

特斯拉 股價 馬斯克

上一則

iPhone供應堪憂？蘋果股價下探18個月低點

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

馬斯克架子大 推特訪客等1個多小時 還要「先閉嘴」

馬斯克架子大 推特訪客等1個多小時 還要「先閉嘴」
美股三大指數早盤小跌、特斯拉暴跌6% 聖誕漲勢落空

美股三大指數早盤小跌、特斯拉暴跌6% 聖誕漲勢落空
特斯拉上海廠減產計畫延續至明年 1月僅將運轉17天

特斯拉上海廠減產計畫延續至明年 1月僅將運轉17天
今年股市賠到怕了嗎？2023年可留意這兩個題材

今年股市賠到怕了嗎？2023年可留意這兩個題材

熱門新聞

在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28
馬斯克說兩年內不會再賣特斯拉股票。（美聯社）

馬斯克：兩年內不再賣特斯拉股票 估明年經濟嚴重衰退

2022-12-22 19:10

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out吃飯自拍 遭歧視