中國解封激勵 鐵礦砂期貨漲至近五個月高點

鐵礦砂期貨價格27日盤中衝上8月來新高。路透

鐵礦砂期貨價格27日盤中衝至8月來新高，鋁銅期貨價格也挺升，因中國將進一步鬆綁新冠肺炎的防疫 管制措施，有望提振明年的金屬需求。

中國表示，明年1月8日起將取消入境後全員核酸檢測與集中隔離的要求，朝廢止「清零」防疫政策又跨出一步，激勵新加坡 鐵礦砂明年1月期貨27日盤中大漲2.7%至每噸113.5美元，為8月初以來最高，大連商品交易所交易最熱絡的明年5月鐵礦砂期貨也一度漲2.1%，報每噸人民幣838元（120.45美元），是12月16日以來最高。

中國的基準鋼價和其他製鋼原料價格也走揚，上海期貨交易所的鋼筋價格上漲2%，熱軋鋼捲挺升1.6%，線材期貨攀揚1.3%，不銹鋼也漲1.8%。中鋼期貨分析師 指出，中國的新冠防疫政策調整，強化了經濟復甦的預期，可望進一步推升價格。

基本金屬行情部分，紐約金屬交易所的銅期貨也一度漲1.4%至每磅3.85美元，上海鋁期貨價格也上漲超過2%；倫敦金屬交易所（LME）27日因假日而未交易。

投資人將密切關注中國房市的未來發展。彭博資訊分析師指出，中國的動產業的「最壞情況」已過，政府將推出更多金融援助措施。