總經型避險基金今年靠債券和貨幣揚眉吐氣 大贏股市

總經型避險基金今年揚眉吐氣。路透

交易債券 和貨幣的避險基金今年可望創下全球金融危機以來最佳表現，利率勁升讓證券基金經理人和主流投資 人慘賠之際，這些所謂總經型的避險基金反而大有斬獲。

總經型避險基金曾因索羅斯和路易斯．培根（Louis Bacon）而聲名大噪，但在2008年以後卻隨央行斥資數兆美元大舉購債以穩定金融市場而沉寂多年。不過，隨聯準會（Fed）和各國央行對抗通膨高漲，全球債市出現結構性變化、美元大幅走升，總經型避險基金再度嶄露頭角。

其中一位大贏家是億萬富豪投資家羅科斯（Chris Rokos） ，他因押注升息趨勢尤其是英國今秋出現的市場亂象，今年大賺45.5%的回報，也讓他規模155億美元的基金創下2015年成立以來最佳單牛表現。

Caxton Associates執行長安德魯勞( Andrew Law）今年至12月中拿下30.2%的回報率；海達（Said Haidar）的海達資本旗下的Jupitar基金則大賺194%，其中靠押注債券和商品，今年回報率一度高達270%。

Graham Capital創辦人兼董事長Kenneth Tropin表示，他感覺彷彿重回他入行之初的日子，總經趨勢的交易員1980年代、1990年代，以及2000年代之初都有過輝煌的日子。「他們是刻意不跟以股債為本的投資人同流的真正避險基金」。

全球股市今年下挫20%，債市則出現數十年來最大頹勢，令大多數基金經理人不堪回首；至於對做債券或以貨幣為資產類別交易的避險基金則大有長進。據HFR統計，總經型的避險基金今年頭11個月回報率為8.2%，可望創下2007年來最出色的績效。

交易員靠押注債券殖利率 上揚而獲利，像是美國2年期債券殖利率由0.7%勁揚至4.3%，美國10年期公債殖利率則由1%上揚至3.6%。日本銀行（央行） 意外調整殖利率曲線管控政策，也讓日本公債殖利率大漲，進一步推升回報。

靠電腦程式來掌握長期趨勢的管理期貨基金（Managed Futures Fund）也有不錯回報，以12.6%締造2008年來最佳回報。

這番表現和證券型避險基金形成截然對比，柯曼（Chase Coleman）的老虎全球基金今年慘賠54%。