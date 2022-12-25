電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

俄烏戰爭爆發後，電價飆升使得在歐洲開電動車 的成本大增，有時候甚至比傳統汽油車還貴，這可能威脅歐洲汽車電動化的轉型。但如果僅在住家或公司充電，少用費用較高的快速充電站，開電動車仍然比較便宜，想為環保盡心力的消貴者可以留意。

電動車成本增加

經濟學家預計電價上漲將持續好幾年，而一些國家逐步取消電動車的購車補貼，消費者可能因此失去換電動車的強大誘因，導致其銷售減緩，威脅歐洲地區溫室氣體排放目標，也使歐洲車廠的電動化轉型難以回本。

華爾街日報引述特斯拉 車主在論壇上的發言報導，特斯拉超級充電站今年來數度調漲在歐洲最大車市德國 的充電價格，9月曾漲到每度電0.71歐元。依這個價格，特斯拉Model 3跑100英里，要充電18.46歐元。相較下，同級的本田Civic四門車行駛同樣距離，加油只需支付18.31歐元。

德國家庭用電費用12月平均每度0.43歐元，遠高於法國上半年的0.21歐元，但落後丹麥的0.46歐元。

電價不是決定電動車比汽油車便宜或貴的唯一因素，將潛在補貼計算在內的車價、保險成本、維修費用也都有影響。

轉折點延後

安永會計師事務所合夥人、負責該事務所英國電動車業務的Maria Bengtsson說，研究表明，隨電價上漲，要更久之後，買電動車才能比傳統汽車省。

她說，「在能源危機之前，我們以為轉折點是2023或2024年，但如果關稅是0.55美元，那麼轉折點會延到2026年。」她補充，如果電動車的運行成本再往上漲，轉折點可能被延到更久之後。

目前，為電動車充電的成本走高，還看不出來影響銷售。根據歐洲汽車製造商協會的數據，截至9月底止的3個月，純電動車的銷量是25萬9449輛，比前一季增加11%，比一年前成長22%。純電動車在第3季的銷售占歐盟新車總銷量的11.9%。

汽油車反而便宜

但電動車主的成本負擔可能愈加吃重。根據德國聯邦統計局，德國電價在今年上半年已從每度0.33歐元上漲了三分之一，部分電力公司宣布1月還會再漲到每度0.5歐元以上。德國政府獨立經濟專家小組預測，中期的電價可能能下滑，但不會回到危機前水準。

以美國國家環境保護局（EPA）提供的油耗訊息、歐洲當前的油價和充電價格計算，發現一些以汽油驅動的傳統汽車，比用快速充電站的同級電動車便宜。

在EPA 2023年油耗指南小型車Subcompact類別裡，Mini Cooper Hardtop是電動車和汽油車裡效率最佳者。Mini電動車車主跑100英里，以Allego快速充電網路（每度電要價0.85歐元）充電要花26.35歐元，傳統版加油車只要20.35歐元。

在小型雙門SUV類別，以汽油驅動的日產Rogue輕鬆勝過現代Kona Electric電動車，成本差異為19.97-22.95歐元。四輪驅動的速覇陸Ascent標準SUV行駛100英里的燃油費用，也比特斯拉Model X在快速充電站充電的費用便宜。

在家充電比較省

如果在家充電，支付的價格通常仍比傳統汽油車用戶少，不過，差距已大幅縮減。

分析師表示，大約80%的電動車會在家或工作場所充電，所以如果僅在住家附近開電動車，它仍然是最便宜的選擇。但如果用於更長程的公路旅行，駕駛人比較可能用到快速充電站，因為其他選項需要的充電時間太久。

使用120V交流電（牆上插座標準電源）為特斯拉充電，需要花上幾天的時間，在230V是標準電源的歐洲，安裝在街角、起市、工作場所和家庭車庫的充電器可在一夜之間為斷電的特斯拉車電池充電。

超級充電站使用直流電，至少480V， 可在15分鐘內提供200英里續航里程的電力。