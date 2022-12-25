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英國工程師警告 電動車比燃油車重 停車場恐承受不住

編譯林奇賢／即時報導
英國結構工程師警告，電動車比傳統的燃油車還重，停車場可能無法承受重量，導致坍塌。(路透)
英國結構工程師警告，電動車比傳統的燃油車還重，停車場可能無法承受重量，導致坍塌。(路透)

電動車愈來愈受歡迎之際，英國結構工程師警告，電動車比傳統的燃油車還重，停車場可能無法承受重量，導致坍塌，帶來「災難性」的後果，雖然目前都還沒出事，但也許只是時間上的問題。

Mail Online報導，根據英國停車協會（BPA），英國6000座立體停車場和地下停車場，大多是依1976年主流的燃油車規格來建造，包含Mk3 福特 Cortina。但如今市面上的電動車都比當時的車重許多，例如，滿配的最頂規特斯拉Model 3重量為2.2公噸，遠比1.4公噸的福特 Cortina重上不少。

結構工程師惠普斯（Chris Whapples）說：「若車重超過停車場當初設計的標準，後果可能很嚴重。雖然我們目前都尚未出事，但我覺得這只是時間問題。我們已呼籲所有老舊停車場進行負重檢查，而這個產業正做出回應。」

報導指出，電動車的重量明顯增加的原因是，為他們帶來動力的電池，以及容納設備的強化結構和懸吊系統。

近幾年民眾對電動車的接納度大增。如今英國的道路上估計有62萬輛電動車，和44萬輛插電式油電混合車。去年每銷售十輛新車，便有一輛是電動車。

但惠普斯覺得，在這個趨勢下，各界普遍還沒意識到停車場和橋樑等基礎建設面臨的風險與日俱增，「當你看到出廠的車重，你會開始質疑現有標準是否合宜」。

同時，結構工程師學會（The Institute of Structural Engineers）將在明年1月更新立體/地下停車場的設計建議，認為要加大停車位，並增加承受重量的能力。

然而，顧問業者New AutoMotive執行長內爾梅斯（Ben Nelmes）不贊同BPA，認為這種說法「奇怪且有誤導性」。

內爾梅斯說：「英國最暢銷的汽/柴油車，從日產的Qashqai到福斯的Golf 8，重量都在1.4到1.7公噸之間。最暢銷的電動車是特斯拉Model Y，重1.6公噸，而Mini的電動車重量與Mini Cooper相同，都是1.3公噸。」

他說：「這兩款電動車都介於或低於最受歡迎的汽/柴油車重量範圍，不過BPA一昧關注電動車內的電池重量，認為這是令人憂心的原因，但卻剛好忘了電池變得愈來愈輕。」

內爾梅斯指出：「或許BPA更應該擔心SUV數量增加，例如1989年在英國推出的Land Rover Discovery，其重量為 2.4公噸。」

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