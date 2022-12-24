通膨論戰第二回合：「暫時隊」會贏「結構隊」嗎？

通膨論戰打了至少兩年，至今沒完沒了。 圖／路透

通膨論戰打了至少兩年，至今沒完沒了。歐美通膨率衝上數十年頂峰，證明「持久隊」（Team Persistent）贏，「暫時隊」（Team Transitory）也認輸。但近來通膨明顯趨緩，使論戰進入第二回合，這回由「暫時隊」對抗「結構隊」（Team Structural），誰勝誰負還很難說。

隨著通膨趨緩，美國聯準會（Fed）升息 幅度已從3碼減為2碼（0.5個百分點），明年升息幅度可能進一步縮小，甚至停頓，端視日後出爐的經濟數據而定。

一些人（主要是市場派）批評，近來數據顯示通膨顯然已控制下來，央行 若執意繼續升息，可能重創經濟。另一方面，包括Fed主席鮑爾 在內的央行官員及其他人士則認為，通膨性質已轉變，擔心通膨預期變得根深柢固。

英國知名經濟學家Gavyn Davies指出，市場派觀點認為通膨可望迅速下滑，鮑爾和Fed其他官員則不確定，已再三警告決心把通膨壓向2%目標，所以利率可能升得「更高、更久」。

Davies表示，這場論辯已轉變成「暫時性通膨」vs.「結構性通膨」之爭。Fed在第一回合屬「暫時」陣營，如今則已轉而加入「結構」陣營，市場則依然站在「暫時」這邊。

Fed相信通膨已變成結構性問題（包括結構性缺工問題使工資壓力居高不下），勢必會設法讓經濟景氣減緩；這讓相信通膨只是暫時問題的人士急跳腳，擔心Fed升息過頭，導致經濟無謂陷入衰退、失業率升高帶給勞工痛苦。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）則認為，央行的職責本就是在宴會氣氛變得酒酣耳熱時，就收走雞尾酒盆，因此Fed決策官員寧可錯在緊縮「過度」，而非錯在緊縮「不夠」。

由此來看，1998年以來，市場堅信「每逢股市大跌Fed就會出手護盤」的觀念，如今已失靈。歐瑟士說，「Fed護盤」是發生在低通膨的大環境下，讓Fed能挹注流動性救市，而無需擔心引燃通膨；但現在Fed擔心通膨甚於通縮，唯恐結構性通膨真的反撲，如果投資人還依然押注Fed終會讓步，恐怕是大錯特錯。

歐瑟士說，Fed為重建公信力，看來2023年仍會持續堅定打通膨，不達目的絕不甘休，在「過度緊縮」與「緊縮不夠」兩條路之間若要做選擇，答案明顯是前者。因為他們不想背負讓1970年代停滯性通膨（stagflation）歷史重演的罵名，勢必會盡一切努力避免那種情況發生。

只要Fed仍在「結構隊」，利率勢必仍會維持在高檔。假如事後證明第二回合通膨論戰變成「暫時隊」獲勝，2023年可有好戲看了。