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馬士基CEO：全球化依舊在 貨櫃航運不受影響

編譯林奇賢／綜合外電
即將卸任的航運巨頭馬士基執行長施索仁（Søren Skou）。　路透
即將卸任的航運巨頭馬士基執行長施索仁（Søren Skou）。　路透

即將卸任的航運巨頭馬士基執行長施索仁（Søren Skou）認為，反對全球化的任何聲浪，或企業建立更多區域性供應鏈的措施，應該都不至於讓貨櫃航運業受影響。

施索仁接受英國金融時報（FT）採訪時說，全球的政治人物如今都遠比以前重視供應鏈，以及像是半導體的產業政策，「對貨櫃航運來說，影響可能不會很大，我們不運送大量晶片、藥品。貨櫃內大多不是戰略性的產品。無論是牛仔褲還是球鞋，我認為仍會有全球貿易」。

他說：「我們在全球化下受惠，但我們也是全球化的推動者之一。」

施索仁指出，從上海運一只貨櫃到鹿特丹的成本約2,000美元，裡面可能就裝了8,000雙訓練鞋，「這便是為何我們在亞洲生產球鞋，運輸成本並不大」。

但施索仁也坦承，隨著貿易自由化終結，貨櫃運輸的美好時光已逝，從他1983年進這行到2008年全球金融危機爆發前，每年成長率高達10%，如今取而代之的是貿易戰，特別是美中之間。

他說：「幾乎所有可以移到亞洲的製造業都已完成。貿易自由化已停止，某些年還出現倒退。或許我們將看到更多區域化，而這對我們的事業並非壞事。全球化已成熟。」

馬士基今年全年基本營業利益可望達到310億美元左右，超越去年的200億美元，締造該公司成立118年來的最佳成績。施索仁將在明年元旦卸任執行長一職，差一點就可以等到馬士基公布如此佳績。

不過，他的後繼者柯文勝（Vincent Clerc），無論是短期還是中期，都將面臨重大挑戰，因貨櫃航運業面臨嚴重經濟放緩，並肩負零排放的任務。柯文勝將成為馬士基史上第六位執行長、且是首位非丹麥籍執行長。

供應鏈 晶片 英國

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