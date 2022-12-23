史指那指上揚 但仍連跌三周

史坦普500指數和那斯達克綜合指數上漲，但由於對經濟衰退的擔憂繼續打擊投資人情緒，本周仍呈下跌。美聯社

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數上漲，但由於對經濟衰退的擔憂繼續打擊投資 人情緒，本周仍呈下跌。

史指上漲22.43點或0.59%至3844.82點，那指上漲21.74點或0.21%至1萬497.86點。道瓊工業平均指數收盤上漲176.44點或0.53%至3萬3203.93點。

在Fed選的通膨指數核心個人消費支出(PCE)物價指數同比略高於經濟學家預期後，主要股指早盤震盪，顯示即使Fed十分努力對抗，但通膨仍持續不墜。

成長型投資公司Navellier & Associates創始人兼投資長納沃利爾(Louis Navellier)表示：「今天公布的經濟數據凸顯出當今投資人面臨的困難，疲軟的數據帶來經濟衰退的擔憂，而強勁的數據則帶來Fed的恐懼。」

他補充指出，「你現在不能靠宏觀數字取勝。」「這就是為什麼它現在更像是個選股市場，但由於所有指數和ETF交易員，即使是業績良好的股票也可能被相關的輸家大幅推高。」

史指本周收跌約0.2%，連續第三周下跌。與此同時，那指本周下跌2%，也是連續第三周下跌。道指表現較佳，上漲0.9%。

最近經濟衰退的擔憂再次抬頭，粉碎了一些投資人對年底反彈的希望，並導致12月出現巨額跌幅。投資人擔心全球央行的過度緊縮政策可能會迫使經濟陷入低迷。

史指12月指數下跌5.8%，而道指和那指則分別下跌超過4%和8.5%。這是自9月以來主要股指的最大單月跌幅。股市也有望創下2008年以來最差年度表現。

Needham調降對Meta的獲利預期，同時保持對該股表現不佳的評級。

該公司維持其第4季營收 和每股獲利預期不變，分別顯示同比下降10%和45%。

對於2023財年，Needham將其每股獲利預期調降17%，將營收預期調降了5%。營收應該會實現4%的同比成長，而每股獲利會進一步下降到較上年低15%。

Needham還發表了2024財年的估計。預計營收將較2023年預期高出12%，而每股獲利應該會恢復，較上年高出35%。

分析師馬丁(Laura Martin)表示，由於專注於元宇宙(Metaverse)，該公司未來將舉步維艱，預計要到2030年才能看到投資回報。她表示，在其元宇宙平台上的「巨額」支出也顯示該公司認為「它已經擁有的平台包括Facebook和Instagram，存在生存風險」。

她在給客戶的報告中指出，「短期內，我們擔心共識估計過高，因為Meta承諾對元宇宙進行更多投資，同時它有意放慢營收成長以更能與TikTok競爭。」「我們認為，近期的財務紀律對於Meta的長期願景來說是次要的。」

該股今年以來下跌65%。

獨立顧問聯盟(Independent Advisor Alliance)投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，個人消費支出(PCE)可能正在下降，但隨著消費者減少支出，這可能意味著收入下降，股票可能面臨更大壓力。

他說，「此時市場已經陷入困境，因為更強勁的支出和更高的成長間接對股市不利，因為這可能會引發Fed更強烈的鷹派反應；而支出和成長放緩則是對股市直接不利，因為這意味著企業獲利下降。」

他補充指出，「現在聖誕行情還為時不晚，但不幸的是，積極的通膨數據繼續下降，已經被Fed的強硬語言和透過積極升息精心策劃、即將到來的經濟衰退所掩蓋。」

隨著Charter Communications的網絡發展和資本支出現在「廣為人知」，富國銀行將該股從「減碼」調升至「同等權重」。

根據這家電信公司最新的資本支出財測，富國銀行將其2023年的資本支出預估從95億元調升至107億元。分析師卡霍爾(Steven Cahall)在報告中寫道，該公司預計2024年的資本支出將從96億元增至115億元，而2026年的資本支出預計將達到109億元，高於之前預測的95億元。與此同時，該公司對2023年的自由現金流估計下降了14%。

他說，由於獲利成長延後，富國銀行已將目標價從370元調降至340元。