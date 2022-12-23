我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

班機更改導致行程大亂 專家教你如何從容因應

大膽的選擇…這個金融詞彙 明年最熱門

編譯洪啟原／綜合外電
能源和大宗商品在內許多商品的價格近來已從高點下滑，對金融市場明年的影響值得觀察。瑞銀集團（UBS）認為，「通膨減緩」（disinflation）將成為金融圈2023年討論度最高的年度代表字。路透
能源和大宗商品在內許多商品的價格近來已從高點下滑，對金融市場明年的影響值得觀察。瑞銀集團（UBS）認為，「通膨減緩」（disinflation）將成為金融圈2023年討論度最高的年度代表字。路透

今年來新冠疫情持續擾亂供應鏈，及俄羅斯入侵烏克蘭，已推升能源和大宗商品在內許多商品價格大漲。不過，瑞銀集團（UBS）預測，「通膨減緩」（disinflation）這個金融詞彙將成為全球2023年討論度最高的年度代表字。

財星雜誌（Fortune）報導，這是很大膽的選擇，原因是美國CPI在6月時年增9.1%，升抵40年來高點，不過之後一路下滑，經濟學家認為消費者物價增幅已見頂。

在美國通膨升抵40年高點的數月內，油價大跌近40%、房市降溫，整體商品的價格也開始趨緩。美國11月通膨年升幅收斂至7.1%，仍高於聯準會（Fed）設定的2%目標，但UBS全球財富管理部門美國資產配置主管德拉霍（Jason Draho）認為，通膨「將在2023年初持續迅速下滑」。

他16日在研究報告中說：「通膨趨緩早已發生。通膨趨緩這一點毫無爭議，但市場討論的是通膨增幅將放緩到什麼程度。」

德拉霍認為，經濟圈明年討論的主題將會是：若升息步調不如當前預期，通膨是否會降至Fed設定的2%目標，或者將在4%附近「觸底」。他表明，選擇「通膨趨緩」做為2023年的年度代表字，並非預測明年的狀況，「通膨趨緩預料成為明年討論度最高的市場題材，而不是預測明年通膨會大幅放緩，例如在明年底降至2%之類的。」

德拉霍說：「Fed緊縮金融情勢，牽動金融市場今年來的整體表現，同樣的道理，通膨趨緩也可能在2023年發揮類似的效果。」

疫情 油價 供應鏈

上一則

裁員風波後 小米總裁王翔退休 盧偉冰接任

下一則

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

延伸閱讀

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
美11月消費支出及通膨雙弱 Fed升息幅度可能縮小到1碼

美11月消費支出及通膨雙弱 Fed升息幅度可能縮小到1碼
21州明年調漲最低時薪 麻州、華州將達15元

21州明年調漲最低時薪 麻州、華州將達15元
Fed通膨目標應上調至4%

Fed通膨目標應上調至4%

熱門新聞

2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

2022-12-17 11:24
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59
排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利並列第9名、英國和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。（美聯社）

2022各國經濟表現排名出爐 經濟學人：「這國」大黑馬

2022-12-19 15:06
馬斯克說兩年內不會再賣特斯拉股票。（美聯社）

馬斯克：兩年內不再賣特斯拉股票 估明年經濟嚴重衰退

2022-12-22 19:10
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06

超人氣

更多 >
這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯
百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消

百年最冷聖誕 風暴強襲各州 逾6200航班取消
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬