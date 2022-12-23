大膽的選擇…這個金融詞彙 明年最熱門

能源和大宗商品在內許多商品的價格近來已從高點下滑，對金融市場明年的影響值得觀察。瑞銀集團（UBS）認為，「通膨減緩」（disinflation）將成為金融圈2023年討論度最高的年度代表字。路透

今年來新冠疫情 持續擾亂供應鏈 ，及俄羅斯入侵烏克蘭，已推升能源和大宗商品在內許多商品價格大漲。不過，瑞銀集團（UBS）預測，「通膨減緩」（disinflation）這個金融詞彙將成為全球2023年討論度最高的年度代表字。

財星雜誌（Fortune）報導，這是很大膽的選擇，原因是美國CPI在6月時年增9.1%，升抵40年來高點，不過之後一路下滑，經濟學家認為消費者物價增幅已見頂。

在美國通膨升抵40年高點的數月內，油價 大跌近40%、房市降溫，整體商品的價格也開始趨緩。美國11月通膨年升幅收斂至7.1%，仍高於聯準會（Fed）設定的2%目標，但UBS全球財富管理部門美國資產配置主管德拉霍（Jason Draho）認為，通膨「將在2023年初持續迅速下滑」。

他16日在研究報告中說：「通膨趨緩早已發生。通膨趨緩這一點毫無爭議，但市場討論的是通膨增幅將放緩到什麼程度。」

德拉霍認為，經濟圈明年討論的主題將會是：若升息步調不如當前預期，通膨是否會降至Fed設定的2%目標，或者將在4%附近「觸底」。他表明，選擇「通膨趨緩」做為2023年的年度代表字，並非預測明年的狀況，「通膨趨緩預料成為明年討論度最高的市場題材，而不是預測明年通膨會大幅放緩，例如在明年底降至2%之類的。」

德拉霍說：「Fed緊縮金融情勢，牽動金融市場今年來的整體表現，同樣的道理，通膨趨緩也可能在2023年發揮類似的效果。」