我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年報稅季 留意這5項新的變化

行賄150萬助2子讀哈佛？iTalkBB總裁獲判無罪

裁員風波後 小米總裁王翔退休 盧偉冰接任

記者林茂仁／即時報導
小米集團裁員風波後傳出高層人事異動，小米集團總裁王翔將在12月底退休，並由高級副總裁盧偉冰接任總裁一職。路透
小米集團裁員風波後傳出高層人事異動，小米集團總裁王翔將在12月底退休，並由高級副總裁盧偉冰接任總裁一職。路透

小米集團裁員風波後傳出高層人事異動，小米集團總裁王翔將在12月底退休，並由高級副總裁盧偉冰接任總裁一職。

澎湃新聞報導，小米董事長雷軍22日發布內部信稱，現任小米總裁王翔將迎來規劃已久的退休，於今年12月30日正式卸任集團總裁職務，同時，繼續作為高級顧問為公司服務。

同時，聯合創始人洪鋒和王川也將於今年年底退出業務一線，以聯合創始人的身份在合夥人委員會繼續支持和推動公司的戰略發展。

雷軍表示，經過公司合夥人委員會的慎重討論和協商，決定晉升盧偉冰為新一任集團總裁，將於12月30日正式繼任。

雷軍說：「偉冰和我相識多年，有著手機行業的豐富經驗以及傑出的行業影響力。2019年初加入小米後，兢兢業業，有口皆碑，從Redmi品牌負責人，到中國區總裁，再到統領中國區、國際部和印度區三大戰區業務，偉冰一步一個腳印，贏得了集團管理團隊的高度認可和尊敬。」

雷軍表示，這個人事案對小米而言，有著里程碑式的意義，宣告小米管理層實現順利的交棒迭代，並為未來的持續發展做好準備，小米集團正處於全新階段的起跑線上，高端戰略經過三年探索，剛剛交出了一份階段性答卷之作─小米13手機系列。智慧電動汽車業務進展也一直超預期，對2024年上半年順利量產上市充滿信心。

雷軍指出，集團的整體技術體系也在不斷壯大，大量的創新正層出不窮的湧現，人形仿生機器人CyberOne「鐵大」等前沿探索持續進步，智慧製造體系也正在向整個製造行業不斷輸出、持續賦能，接下來，將持續加大研發投入，持續推動集團高端化戰略，並推動集團業務聚焦和精兵簡政，進一步提升集團運營效率。

小米 退休 手機

上一則

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

延伸閱讀

小米傳啟動年底裁員潮大砍5000人 規模達15％

小米傳啟動年底裁員潮大砍5000人 規模達15％
手機銷售減小米傳裁員5000人 衝擊台廠供應鏈

手機銷售減小米傳裁員5000人 衝擊台廠供應鏈
小米驚傳啟動年底大裁員 規模或達15％逾5000人

小米驚傳啟動年底大裁員 規模或達15％逾5000人
騙子詐財1250萬 買彩票中1450萬 全遭凍結退贓給39名聾啞受害人

騙子詐財1250萬 買彩票中1450萬 全遭凍結退贓給39名聾啞受害人

熱門新聞

2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

2022-12-17 11:24
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59
排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利並列第9名、英國和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。（美聯社）

2022各國經濟表現排名出爐 經濟學人：「這國」大黑馬

2022-12-19 15:06
馬斯克說兩年內不會再賣特斯拉股票。（美聯社）

馬斯克：兩年內不再賣特斯拉股票 估明年經濟嚴重衰退

2022-12-22 19:10
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06

超人氣

更多 >
南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄

南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄
這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度
超高規格防俄暗殺 澤倫斯基訪美是怎麼辦到的

超高規格防俄暗殺 澤倫斯基訪美是怎麼辦到的
1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯

1世代難得一見「冬季風暴」威脅美國 旅行計畫恐泡湯
光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐