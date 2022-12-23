裁員風波後 小米總裁王翔退休 盧偉冰接任

小米集團裁員風波後傳出高層人事異動，小米集團總裁王翔將在12月底退休，並由高級副總裁盧偉冰接任總裁一職。路透

小米 集團裁員風波後傳出高層人事異動，小米集團總裁王翔將在12月底退休 ，並由高級副總裁盧偉冰接任總裁一職。

澎湃新聞報導，小米董事長雷軍22日發布內部信稱，現任小米總裁王翔將迎來規劃已久的退休，於今年12月30日正式卸任集團總裁職務，同時，繼續作為高級顧問為公司服務。

同時，聯合創始人洪鋒和王川也將於今年年底退出業務一線，以聯合創始人的身份在合夥人委員會繼續支持和推動公司的戰略發展。

雷軍表示，經過公司合夥人委員會的慎重討論和協商，決定晉升盧偉冰為新一任集團總裁，將於12月30日正式繼任。

雷軍說：「偉冰和我相識多年，有著手機 行業的豐富經驗以及傑出的行業影響力。2019年初加入小米後，兢兢業業，有口皆碑，從Redmi品牌負責人，到中國區總裁，再到統領中國區、國際部和印度區三大戰區業務，偉冰一步一個腳印，贏得了集團管理團隊的高度認可和尊敬。」

雷軍表示，這個人事案對小米而言，有著里程碑式的意義，宣告小米管理層實現順利的交棒迭代，並為未來的持續發展做好準備，小米集團正處於全新階段的起跑線上，高端戰略經過三年探索，剛剛交出了一份階段性答卷之作─小米13手機系列。智慧電動汽車業務進展也一直超預期，對2024年上半年順利量產上市充滿信心。

雷軍指出，集團的整體技術體系也在不斷壯大，大量的創新正層出不窮的湧現，人形仿生機器人CyberOne「鐵大」等前沿探索持續進步，智慧製造體系也正在向整個製造行業不斷輸出、持續賦能，接下來，將持續加大研發投入，持續推動集團高端化戰略，並推動集團業務聚焦和精兵簡政，進一步提升集團運營效率。