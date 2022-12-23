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美股道瓊早盤跌150點 聖誕行情希望破滅

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

美國股票共同基金和ETF最新資金流向資料顯示，大型機構投資人今年來與小散戶大玩「你丟我撿」的遊戲，對美股後市而言可能是個偏多訊號。

財經網站MarketWatch報導，這是因為，過去12個月來，機構投資人在美國股票基金大舉注資，比散戶投資人贖回股票基金的總金額多很多。

MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，機構投資人的投資視野通常比典型散戶投資人看得更長遠，所以當這些投資大戶整體而言不但承接散戶拋售的股票、還投資更多時，顯示美股較長期展望傾向上漲。

根據EPFR-TrimTabs提供的資料，在截至2022年11月底的12個月期間，先鋒整體股市指數股票型基金（Vanguard Total Stock Market ETF，代碼VTI）跌了11.3%，那斯達克綜合指數跌幅更達到26.2%，與此同時，機構投資人在美國股票基金淨注入4,086億美元，而散戶投資人資金淨流出3,101億美元。

EPFR-Trim Tabs分析師Winston Chua表示，機構投資人對美股展現信心，「這是較長期的正面訊號」。

值得注意的是，上述數據是12個月的總數，期間有10個月機構投資人都是淨注資，而散戶投資人過去12個月來每一月都是淨撤資。

胡伯特說，散戶投資人的投資視野比機構投資人短淺得多，對短線市場波動的反應也較強烈。他們傾向於在市況剛開始下跌時就賣出，並在牛市時勇於追高。因此，散戶投資行為常被視為很好的「反指標」（contrarian indicator）：在市場的底部悲觀到極點，在市場的頭部又樂昏頭。

因此，機構投資人在股市的資金流向呈現淨流入，這本身就是個多頭訊號，過去一年來散戶大幅撤離亦然。

從散戶與機構投資人的行為背道而馳，衍生出「股神」巴菲特的一句名言：「股市是一種金錢移轉的設計，把錢從沒耐心的人移轉給有耐心的人。」

胡伯特說，唯有在耐心投資人也失去耐性的時候，才必須擔憂股市較長期的展望。所幸，此刻情況並非如此。

投資 股票 美股

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