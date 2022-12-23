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美11月消費支出及通膨雙弱 Fed升息幅度可能縮小到1碼

編譯任中原／綜合外電
美國11月個人消費支出急凍，通膨指標也明顯減弱。美聯社
美國11月個人消費支出急凍，通膨指標也明顯減弱。美聯社

美國11月個人消費支出（PCE）急凍，通膨指標也明顯減弱，但大致符合預期，顯示美國經濟與通膨雙弱，使聯準會（Fed）明年2月1日會議將升息幅度縮小為1碼的可能性升高。

數據公布後美股期指先跌後漲，美元則呈現相反走勢。

11月個人消費支出比10月僅微增0.1%，比預估的0.2%略低，但比10月時0.9%增幅（修正後數據）劇減；扣除通膨後的實質支出與10月持平，低於預估的增長0.1%，更遠低於10月時的0.5%升幅。消費支出急縮，使第4季經濟成長蒙上陰霾。

整體PCE平減指數比10月上升0.1%，符合預估，比10月的0.4%升幅（修正後數據）明顯下降，顯示通膨壓力持續減緩；比去年同期上升5.5%，符合預估，但低於10月時的6.1%升幅（修正後數據）。

最受關注的核心PCE平減指數比10月上升0.2%，符合預估，低於10月時的0.3%升幅（修正後數據）；比起去年同期上升4.7%，比預估的4.6%略高，但低於10月時的5.0%升幅。

11月個人所得月增加0.4%，高於預期的0.3%，但低於10月時的0.7%增幅。

經濟學者指出，11月消費支出及通膨指標雙弱，顯示經濟成長勢頭不利，通膨也持續降溫；雖然尚不足以使Fed暫停升息，但明年2月初會議時可能將升息幅度進一步縮小到1碼。

升息 指數 聯準會

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