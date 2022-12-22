烤鴨一哥「全聚德」賣白酒 變A股炙手可熱妖股

「烤鴨一哥」全聚德要賣白酒，近日成了A股市場炙手可熱的妖股。(取自微博)

中國「烤鴨一哥」全聚德近日變成了A股市場炙手可熱的妖股，從12月14日以來，7個交易日出現6根漲停板，股價 從人民幣10.75元漲到17.83元，已經暴漲66％。

老字號全聚德這一輪股價飛漲，市場認為與12月19日全聚德在股票 交易異常波動公告中提到其銷售自有品牌白酒事宜有關。全聚德表示，為拓寬產品線，公司採取委託加工方式推出兩款全聚德定製醬香型白酒「全聚德·1864」和「全聚德·傳奇」。

目前，全聚德天貓旗艦店裡，這兩款醬酒已經上架，生產廠家寫的是貴州省習水縣土城鎮宋池老窖酒業有限公司。不過，在京東的全聚德官方旗艦店裡，這兩款白酒還沒有出現。

由於股價飆漲，近日多名投資 者在上市公司互動平台詢問全聚德公司有關酒類銷售的情況。有投資者問，對生產這兩款醬香酒的企業，全聚德占多少股份。全聚德回應稱，公司對白酒生產企業未持有股份。

與此同時，全聚德12月21日的股票交易異常波動公告也提示了多項風險。首先，全聚德直言，公司以委託加工方式推出的兩款醬香型白酒剛剛上市銷售，業務收入占比較小，未來是否能為公司帶來良好的業績回報，尚具有較大的不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。