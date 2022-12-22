反彈僅一日行情 道指再跌349點

美股在本周短暫喘息後22日繼續下跌，年底拋售潮重回華爾街。美聯社

美股在本周短暫喘息後22日繼續下跌，年底拋售潮重回華爾街。

道瓊工業平均指數下跌348.99點或1.05%至3萬3027.49點，盤中一度下跌803.05點。史坦普500指數下跌56.05點或1.45%至3822.39點。與此同時，那斯達克綜合指數下跌233.25點或2.18%至1萬476.12點。

因Nike和聯邦快遞的獲利優於預期以及12月消費者信心數據強勁，道指21日上漲526點。史指和那指分別上漲1.49%和1.54%。

然而，由於投資 人仍然擔心世界各國央行進一步收緊貨幣政策將把經濟推向衰退，22日拋售再度回歸。科技股領跌，Lam Research和Advanced Micro Devices等半導體公司分別下跌8.65%和5.64%。

Appaloosa Management創始人泰普(David Tepper)表示，「我傾向於做空股市。」「當央行們告訴我它們打算做什麼時，這些多震盪走勢對我來說就沒有意義了。」

12月至今，道指下跌4.52%，而史指和那指分別下跌6.32%和8.65%。所有三大平均股指都將打破3年的連勝紀錄，並創下2008年以來最差的年度表現。

電動車製造商特斯拉開始為其部分車輛提供7500元的折扣，股價 下跌8.88%，加劇了投資人對該公司需求放緩的擔憂。

二手車零售商Carmax未達到獲利和營收預期，股價下跌3.66%。由於上季業績令人失望，美光科技下跌3.44%，拖累其他晶片股。曾經的迷因股票 寵兒AMC在宣布融資後下跌7.36%。

Jefferies認為Costco的基本面看來很不錯。

該公司最近在蒙特利爾進行一次商店訪問，它只是強化其觀點，即倉儲俱樂部商店在當前環境中處於有利地位。分析師塔洛(Corey Tarlowe)表示，Costco受惠於其高收入客戶，應該能夠更好地抵禦經濟衰退，而且其食品組合占銷售額的比例很高，這讓購物者不斷回到商店。Jefferies表示，Costco的會員模式投資人提供了一定的能見度，並且有很好的理由買入該股票。

Tarlowe的基本目標價為610元，比當前價格高出約33%。最樂觀可能上看700元，相當53%的漲幅，並取決於國際開放加速或會員成長加速等因素。Jefferies表示，在最壞情況下，股價下跌約7%至425元。

有鑑於消費者支出的「陰暗」前景，Piper Sandler分析師基思(Peter Keith)傾向於「抗衰退成長型股票」，這些股票具有特定情況，可以作為股票走勢的催化劑。 他為來年點名了5個選擇。

最偏好的是Yeti。基思預計該公司將受惠於海運成本下降，這將提高其獲利能力。根據FactSet數據，57元的目標價意味著股價較21日收盤價上漲近37%，比華爾街的平均目標價高出7%以上。

隨著消費者在經濟疲軟的情況下轉向更便宜的商品，基思預計Dollar General將從中受益，稱其為「穩定且強大的業者」。其目標價從273元上調至288元。該股2022年上漲超過3%。基思的預測意味著它可能會從這裡上漲近18%。

Planet Fitness的目標價從79元上調至93元，比當前水平高出約18%。Piper Sandler的調查顯示，消費者傾向在新的一年去健身房。基思預計2023財年同店銷售額將成長10.5%以上，高於市場預期。

參議院以68票贊成、29票反對通過了2023財年1.7兆元的聯邦支出法案。該措施現已提交眾議院，預計眾議院議員們將通過該法案，並避免政府在假期前停擺。

根據參議院撥款委員會主席萊希(Patrick Leahy)的說明，2023財年綜合撥款法案為非國防酌情計劃撥款7725億元，為國防資金撥款8580億元。

該措施還包括向烏克蘭和北約盟國提供449億元的緊急援助，以及用於幫助美國社區從自然災害中恢復的406億元。