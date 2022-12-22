反彈僅一日行情 道指再跌349點
美股在本周短暫喘息後22日繼續下跌，年底拋售潮重回華爾街。
道瓊工業平均指數下跌348.99點或1.05%至3萬3027.49點，盤中一度下跌803.05點。史坦普500指數下跌56.05點或1.45%至3822.39點。與此同時，那斯達克綜合指數下跌233.25點或2.18%至1萬476.12點。
因Nike和聯邦快遞的獲利優於預期以及12月消費者信心數據強勁，道指21日上漲526點。史指和那指分別上漲1.49%和1.54%。
然而，由於投資人仍然擔心世界各國央行進一步收緊貨幣政策將把經濟推向衰退，22日拋售再度回歸。科技股領跌，Lam Research和Advanced Micro Devices等半導體公司分別下跌8.65%和5.64%。
Appaloosa Management創始人泰普(David Tepper)表示，「我傾向於做空股市。」「當央行們告訴我它們打算做什麼時，這些多震盪走勢對我來說就沒有意義了。」
12月至今，道指下跌4.52%，而史指和那指分別下跌6.32%和8.65%。所有三大平均股指都將打破3年的連勝紀錄，並創下2008年以來最差的年度表現。
電動車製造商特斯拉開始為其部分車輛提供7500元的折扣，股價下跌8.88%，加劇了投資人對該公司需求放緩的擔憂。
二手車零售商Carmax未達到獲利和營收預期，股價下跌3.66%。由於上季業績令人失望，美光科技下跌3.44%，拖累其他晶片股。曾經的迷因股票寵兒AMC在宣布融資後下跌7.36%。
Jefferies認為Costco的基本面看來很不錯。
該公司最近在蒙特利爾進行一次商店訪問，它只是強化其觀點，即倉儲俱樂部商店在當前環境中處於有利地位。分析師塔洛(Corey Tarlowe)表示，Costco受惠於其高收入客戶，應該能夠更好地抵禦經濟衰退，而且其食品組合占銷售額的比例很高，這讓購物者不斷回到商店。Jefferies表示，Costco的會員模式投資人提供了一定的能見度，並且有很好的理由買入該股票。
Tarlowe的基本目標價為610元，比當前價格高出約33%。最樂觀可能上看700元，相當53%的漲幅，並取決於國際開放加速或會員成長加速等因素。Jefferies表示，在最壞情況下，股價下跌約7%至425元。
有鑑於消費者支出的「陰暗」前景，Piper Sandler分析師基思(Peter Keith)傾向於「抗衰退成長型股票」，這些股票具有特定情況，可以作為股票走勢的催化劑。 他為來年點名了5個選擇。
最偏好的是Yeti。基思預計該公司將受惠於海運成本下降，這將提高其獲利能力。根據FactSet數據，57元的目標價意味著股價較21日收盤價上漲近37%，比華爾街的平均目標價高出7%以上。
隨著消費者在經濟疲軟的情況下轉向更便宜的商品，基思預計Dollar General將從中受益，稱其為「穩定且強大的業者」。其目標價從273元上調至288元。該股2022年上漲超過3%。基思的預測意味著它可能會從這裡上漲近18%。
Planet Fitness的目標價從79元上調至93元，比當前水平高出約18%。Piper Sandler的調查顯示，消費者傾向在新的一年去健身房。基思預計2023財年同店銷售額將成長10.5%以上，高於市場預期。
參議院以68票贊成、29票反對通過了2023財年1.7兆元的聯邦支出法案。該措施現已提交眾議院，預計眾議院議員們將通過該法案，並避免政府在假期前停擺。
根據參議院撥款委員會主席萊希(Patrick Leahy)的說明，2023財年綜合撥款法案為非國防酌情計劃撥款7725億元，為國防資金撥款8580億元。
該措施還包括向烏克蘭和北約盟國提供449億元的緊急援助，以及用於幫助美國社區從自然災害中恢復的406億元。
上一則
FB留言