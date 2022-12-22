鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

費城聯準銀行總裁哈克。（路透）

聯準會（Fed）決策小組明年將替換四位官員，出現「四上四下」，像是有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）將失去投票 權，而新獲投票權的官員會把更多注意力放在就業最大化，Fed明年立場料將逐漸變得更鴿，但Fed的鷹鴿兩派立場短期ㄕ趨於一致，都希望努力馴服通膨。

彭博資訊報導，隨著聯邦公開市場委員會（FOMC）進行年度年度輪換，博拉德、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）這三位支持大幅升息 以遏制通膨的官員，將失去投票權；今年剛上任、被認為立場中立的波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins），也將失去投票權。

而將獲得投票權的Fed官員為，明年將出任芝加哥聯準銀行總裁的古斯比（Austan Goolsbee，被視為鴿派人物）、費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker，被視為中間派）、以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan，被視為中間派），以及明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari，目前是個堅定的鷹派）。

Fed決策圈換血的實際影響，一開始可能難以辨別，因為目前鷹派和鴿派的觀點差異很小。根據他們的最新經濟預測，幾乎所有官員認為，Fed目標利率 到明年底時將超過5%，且沒人認為明年會降息。

Piper Sandler全球政策研究負責人裴里（Roberto Perli）表示：「2023年新的投票成員組成，整體政策傾向似乎比目前陣容更鴿。然而，這個委員會非常一致，顯示明年在較低的利率頂峰停止升息、或降息的門檻很高，無論誰有投票權。」

彭博經濟首席美國經濟研究員黃安娜（Anna Wong）則說：「總之，鴿派陣營將在該委員會中增加兩個席次，進一步加強在決策制定過程中的聲勢。我們認為，在明年的12名投票委員中，可能有一半屬於鴿派；相形下，今年只有四人。」

報導指出，明年1月9日接掌芝加哥聯準銀行的古斯比，自1日被任命以來就未對貨幣政策發表意見。他10月底接受彭博電台訪問時說，約5%的利率峰值「對我來說算是合理」。曾擔任白宮經濟顧問委員會主席的他，認為通膨很大程度上是供應震撼所致，意味光是緊縮貨幣政策，不足以遏制通膨壓力。

蘿根自接掌達拉斯聯準銀行以來，未對貨幣政策發表太多言論，但在11月表示，對抗通膨「還有一段很長的路要走」。哈克上月則說，預計官員將放慢升息步伐，最終維持利率在限制性水準一段時間。