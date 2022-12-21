從大小摩到高盛都警告 股市明年初恐怕還要跌一波

股市過去一年歷經了全球金融危機以來最糟表現，明年上半年展望依然混沌。（路透）

股市過去一年歷經了全球金融危機以來最糟表現，然而，眾家分析師認為，期望否極泰來的投資 人，應該要為2023年迎來更多苦痛做好心理準備。

摩根士丹利、高盛等機構頂尖策略師發出直截了當的警告，隨著經濟成長走弱、通膨依然很高，再加上央行堅定維持鷹派，2023年上半年股市將面臨新的跌勢。

分析師們表示，一旦聯準會 停止升息，明年下半年股市將會回升，但很可能只是溫和反彈，導致股市僅會略微高於2022年底的水準。

摩根大通全球股票策略師馬特伊卡（Mislav Matejka）表示：「股市今年面臨的風險尚未結束，這讓我對展望感到緊張，尤其是明年上半年。」

彭博訪調22位策略師的平均預期是標普500指數 明年收於4,078點，比目前水準高約7%。最樂觀的預測是上漲24%，而最悲觀的預期則是下跌11%。

審慎的預估反應從貨幣緊縮、俄烏戰爭再到歐洲能源危機等等諸多挑戰因素。光是貨幣緊縮，就已讓股市近期的漲勢戛然而止 。

聯準會和歐洲央行上周的鷹派論調引發股市大幅下跌，也讓投資人意識到，要預測期待已久的政策轉向的時機並非易事。

的確，股市很少連年下跌，因此對美股而言，在經歷了今年下跌之後，2023年再次出現年度下跌的可能性很低。自1928年以來，標普500指數連續兩年下跌的次數只有四次：大蕭條、第二次世界大戰、1970年代的石油危機，還有本世紀初的網路泡沫破滅。

摩根大通的團隊預期，標普500指數將向2022年低點回落，然後聯準會政策轉向將帶動股市下半年反彈，年底收盤將比當前水準高出約10%。在股市今年最糟糕的時候，也就是10月，該指數跌至3,577點，跌幅達到25%。

彭博資訊本月的調查結果顯示，頂尖基金經理人也預測2023年開局艱難，要等到下半年才會出現上漲。

儘管一些人士樂觀認為，美國經濟具有韌性、升息步調檢緩以及中國大陸鬆綁嚴格的清零政策，將帶來一些利多因素，但策略師們的主要共識之一是，股市尚未反映出整體上悲觀的經濟前景。

高盛分析師穆勒-葛利斯曼（Christian Mueller-Glissmann）和馬力歐蒂（Cecilia Mariotti）在上月底表示，他們的模型顯示美國經濟未來12個月衰退的機率為39％，但風險資產定價僅反映了11％的機率。

在今年的機構投資者調查中排名第一的堅定空頭、摩根士丹利的策略師威爾森（Michael Wilson）預期，標普500指數第1季將下跌多達21%，指數到年底將反彈至3,900點左右，較周一收盤上漲約2%。

與經濟展望惡化有關的企業獲利。雖然企業獲利面對2022年的通膨失控表現出韌性，但隨著利潤率壓力提高、需求疲軟帶來更大的停滯性通膨風險，預料明年企業獲利將遭受重創。

威爾森本警告說，企業獲利下滑程度可能堪比2008年金融危機期間，而股市尚未反映這種風險。