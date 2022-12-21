中國轉向推動經濟成長，疫情繼續暪天過海

中國一夕間逆轉清零政策，轉而恢復追求經濟成長。（歐新社）

幾周前在中國感染新冠，你會被帶到政府隔離區無限期停留，你所住的整個住宅樓都被封鎖，鄰居會被困在家裡幾天甚至幾周。

現在，隨著中國迅速放寬限制，數以百萬計的人被告知繼續工作，即使確診。

共有1億多人口的蕪湖、重慶和貴陽等城市以及浙江省，最近都向公共部門員工發布了指示，指明從預防感染轉向允許恢復生活和工作。

重慶市和蕪湖市政府在其市政府網站上發布的類似聲明中表示，無症狀和輕症工人可以「根據健康狀況和工作要求採取必要的保護措施後正常上班」。

浙江省和衛生部門官員建議企業考慮採取輪班方式，「以確保工作不間斷，並在疫情 嚴重時維持秩序。」官方媒體報導，貴陽也跟進效仿。

推動復工之際，中國放寬了有關篩檢、隔離和其他疫情政策的規定，一反過去代價高昂的動態清零政策。

3年來，其嚴格的方法使該國的新冠病例和死亡人數保持在相對較低的水平。但它也對經濟和人們的心理健康造成了嚴重破壞。

疫情和封鎖的持續循環與創紀錄的青年失業率、供應鏈中斷以及占中國GDP約30%的房產行業的崩潰同時發生。

與此同時，上海等城市因大規模封鎖而出現混亂場面，居民據傳無法獲得食物、基本用品甚至緊急醫療服務，引發對當局的強烈不滿，並在11月引發了一波罕見的公眾抗議。

中央政府本月稍早決定擺脫清零政策無疑會給陷入困境的經濟和沮喪的居民帶來安慰。但突然的反向作法似乎是在幾乎沒有事先警告或準備的情況下進行的，許多人覺得晴天霹靂和困惑。

在復工公告下，一位人士在微博 上評論：「幾個月前，如果這樣出去會被判刑。」

浙江工業中心寧波的金融科技工作者王小姐表示，一名有新冠肺炎症狀的發燒同事本周繼續在辦公室工作，「我希望遇到這樣的情況，還是把健康放在第一位，工作才是第二位的。」

●優先事項排位轉變

總部位於香港、使用人工智慧分析中國政策的公司Bilby創始人曼努埃爾(Ryan Manuel)表示，在疫情期間，地方政府的經濟表現基本上有一張「免責卡」。

他說：「重要的是遵守中央疫情政策。」「經濟成長數據，你衡量的所有這些不同的東西，全部都被簡化為：『我們沒有爆發疫情，一切都很好。』」

但是，他補充說，中央政府的做法已經改變：「我們不再給你那個迴旋餘地，將再次根據成長作為評判依據。」

這種優先事項的轉變清楚地反映在政府的訊息中，中國專家和官方媒體淡化了Omicron的嚴重性，轉而強調經濟復甦的重要性。

剛結束的重要年度會議中央經濟工作會議的最高領導人在聲明中表示，穩定經濟成長是2023年的首要任務。他們還表示決策者將放鬆對國家私營部門的控制；近年來的監管打擊讓中國大型民營企業陷入混亂。

雖然經濟多年來一直在苦苦掙扎，但曼努埃爾表示，在10月備受關注的共產黨全代會之後，中國領導人現在可能會更加放心地調整政策。

在高度敏感的10年一次領導層改組之前，全國各地的官員都在瘋狂地遏制新冠病例，這次改組見證了中國領導人習近平在第三個任期中比以往任何時候都更加強大。

曼努埃爾說，「在全代會之前，你不會冒險，」「但一旦全代會結束，你就沒有限制。」

●隨著案例增加，恐懼也在增加

但這種對經濟成長的推動是有代價的，隨著全國病例激增、普遍的藥品短缺和火葬場難以跟上的報導，這一點已經很明顯了。

根據香港大學教授發布的研究得出的計算結果，在目前的情況下，全中國重新開放可能會導致近100萬人死亡。這篇尚未經過同行評審的論文補充說，感染激增「可能會使全中國許多地方衛生系統不堪重負」。

由強制篩檢到居家自我檢測的迅速轉變，很難衡量病毒傳播的程度。而使事情更複雜的是，關於重返工作崗位的許多限制和規則在地方層面存在分歧。

寧波的王小姐指出，一位前同事最近生病後沒有得到上級的任何支持，「你知道公司送他的第一件事是什麼嗎？他的工作筆記型電腦。 這太離譜了。」她並補充說，雖然可以理解企業繼續經營的必要性，「也許因為我是一名工人，我最同情工人。」

隨著對即將到來的病例浪潮的擔憂蔓延，最近幾周地鐵 系統和街道空無一人，這在一年中的這個時候是不尋常的，因為中國不慶祝聖誕節，而且大多數企業仍在營業。

首都北京正在經歷自疫情開始以來最嚴重的疫情，地鐵在網上發布的貼文表示，12月中地鐵乘客量僅有221萬人次，比10月初至12月初的工作日平均每日客運量低58%以上。其他主要城市也出現了類似的下降，包括上海和廣州。

這種焦慮感在網上得到不少反饋，許多人對新指令感到震驚。

微博一篇貼文指出，「我覺得推出這項政策的地方政府極度不負責任。」相關標籤的瀏覽量超過2.4億次。「無症狀和輕症患者仍然具有傳染性，而且很多人家裡都有年邁的親戚和孩子。」

一些人採取了更為憤世嫉俗的語氣，批評該決定以犧牲工人福祉為代價來優先考慮經濟，並要求上級也應比照辦理。

一位微博用戶寫道：「換句話說，如果你生病了，要嘛請假扣工資，要嘛繼續工作。」

另一位評論說：「這聽起來像是錢比命重要。」