我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報引人樂觀 道指漲526點

澤倫斯基抵達白宮會晤拜登 「戰爭尚未結束」

寧德時代投資上百家企業 與車企深度捆綁

記者林茂仁／即時報導
寧德時代投資上百家企業。（取自騰訊網）
寧德時代投資上百家企業。（取自騰訊網）

寧德時代的投資版圖不斷擴大，企查查最新資訊顯示，寧德時代共對外投資企業115家，光是今年寧德時代參與的投資事件就達到16起，包括整車廠和電池產業鏈上下游相關企業，以及汽車零組件等多個領域，其中6起投資披露金額就超過人民幣80億元。

第一財經報導，在整車領域，除了奇瑞外，寧德時代還投資了多家造車新勢力，包括愛馳汽車、阿維塔、哪吒和賽力斯。此外，寧德時代去年在北汽藍谷的人民幣55億元定增中獲配人民幣3億元；去年8月，寧德時代又參與吉利旗下新能源汽車品牌極氪的Pre-A輪融資。

寧德時代從去年開始對外投資的步伐開始加快，一方面，寧德時代通過投資的方式綁定下游企業的電池供應。另一方面，寧德時代在不斷擴大新業務，與車企合作不再局限於電池供應和技術層面，還包括換電等領域。而為了與車企深度捆綁，寧德時此前還推出了「EVOGO」換電品牌和組合換電整體解決方案。

寧德時代還與多家車企建立合資廠，開源證券新能源研究團隊發布的一份研究報告顯示，寧德時代已與上汽集團成立時代上汽（寧德時代持股51%）、與浙江吉潤成立時代吉利（寧德時代持股51%）、與廣汽集團成立時代廣汽（寧德時代持股51%）、與東風成立時代東風汽車（寧德時代持股50%）。

寧德時代通過與車企建立合資公司，將過去雙方的不穩定的供需關係上升為長期合作的合資關係，對於供應商而言是長期穩定合作的發展方式。

開源證券分析，寧德時代控股動力電池合資公司，把精力集中在高品質電芯上。這樣的合資模式形成了車企和動力電池企業間利潤共享、風險共擔的捆綁關係，又保證了雙方各自的優勢能夠更好地發揮。

建立合資工廠進一步推進寧德時代電池技術發展，而寧德時代通過與整車廠建立合資公司，進一步加深技術上的交流，合資雙方一般會優先考慮內部技術，有益於寧德時代從整車角度進行技術的更新與反覆運算，這為寧德時代推動電池芯業務打下良好的基礎。

寧德時代為全球第一大動力電池供應商，中國汽車動力電池產業創新聯盟資料顯示，2022年前11個月，寧德時代在大陸市場的裝車量為124.13GWh，市場份額高達48.02%。

投資 汽車 證券

上一則

財報引人樂觀 道指漲526點

下一則

日銀下一步？高盛：放棄負利率 伊藤敏隆：退出寬鬆

延伸閱讀

中鋰電池業 進入戰國時代 拚技術也拚產能

中鋰電池業 進入戰國時代 拚技術也拚產能
寧德、福特擬在密西根州合建電池廠 福特擁工廠股權 寧德負責營運

寧德、福特擬在密西根州合建電池廠 福特擁工廠股權 寧德負責營運
橫琴粵澳深度合作區減稅優惠奏效 四大產業亮眼

橫琴粵澳深度合作區減稅優惠奏效 四大產業亮眼
寧德時代專利戰 連贏兩局 有助鞏固動力電池龍頭地位

寧德時代專利戰 連贏兩局 有助鞏固動力電池龍頭地位

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

2022-12-17 11:24
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59
排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利並列第9名、英國和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。（美聯社）

2022各國經濟表現排名出爐 經濟學人：「這國」大黑馬

2022-12-19 15:06

超人氣

更多 >
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消

氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消
中國40歲京劇名伶、67歲清華教授疑染疫猝死 通報避提

中國40歲京劇名伶、67歲清華教授疑染疫猝死 通報避提