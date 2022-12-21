財報引人樂觀 道指漲526點

投資人在2022年淨買入價值154億元的特斯拉股票，較2021年成長了424%。這使得這支電動車股票超過蘋果成為最受散戶投資人歡迎的股票。美聯社

美股連續第二天上漲，兩家領頭羊個股發布了樂觀的財報，引發了人們對企業獲利可能優於預期的希望，即使經濟可能出現衰退。

道瓊工業平均指數 上漲526.74點或1.6%收3萬3376.48點。史坦普500指數上漲56.82點或1.49%收3878.44點。那斯達克綜合指數上漲162.26點或1.54%收1萬709.37點。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「股市有點超賣，正在尋找反彈的藉口，Nike和聯邦快遞的數據提供了這一點。」「但我真的懷疑這能撐多久。」

在超過華爾街對上季獲利和營收的預期後，Nike飆升12.19%。這個結果提振了其他零售股。這家運動服裝製造商在清理庫存方面也取得了進展，較上季有所下降。

與此同時，聯邦快遞財報每股獲利超出預期後上漲3.43%。該公司還分享了一系列削減成本的計畫。

12月消費者信心數據優於預期，躍升至4月以來最高水平，也提振了投資者情緒。

隨著2022年底的臨近，三大股指均可望打破3年連漲紀錄，並創下2008年以來最糟的一年。道指今年下跌8.15%，本月下跌3.51%，而史指則分別下跌18.63%和4.94%。那指在2022年暴跌31.55%，在12月下跌6.62%。

財報季在聖誕假期前繼續，美光在收盤後公布財報。

花旗美股策略師克榮納特(Scott Chronert)預計2023年初美股將下跌5%至8%，這應該會為投資人創造一個堅實的選股環境，「這是個買入機會，因為隨著進入春季時間框架，你會得到一些Fed過剩的緩解，光是這一點，就可以獲得一些估值緩解。」

他對2023年的基本假設是溫和的衰退，可能會在上半年發生。

在此前景考量下，他建議投資人在具有獲利韌性的市場領域尋找機會，並建議加碼醫療保健、房地產、能源和工業等行業，「我們正在尋找防禦特徵的組合，富貴險中求。」「在我們的假設中，它會讓你進入能源和工業領域。」

根據Vanda Research編製的數據，即使時代動盪，但散戶投資人在2022年仍湧向受挫的科技股。

投資人在2022年淨買入價值154億元的特斯拉股票 ，較2021年成長了424%。這使得這支電動車股票超過蘋果成為最受散戶投資人歡迎的股票。

蘋果的散戶淨買入總額約為152億元，較上年成長18%。Advanced Micro Devices緊隨其後，成為第三大最受歡迎的獨立個股，投資人淨買入價值106億元。

但投資人在2022年買入最多的並不是個股。數據顯示，SPDR S&P 500 ETF Trust和Invesco QQQ Trust是買入最多的證券。

Vanda說，今年最不受歡迎的三支個股是AMC、Palantir Technologies 和美光科技。即使第1季流入量激增，但許多迷因股的購買量也出現同比下降。

該公司寫道：「我們認為，投機行為下降的背後是因總體水平累積了大量投資組合損失。」

該公司的數據還顯示，平均散戶資產組合可望在年底時較歷史高點下降35%。

《Investors Intelligence》對財經通訊作者的每周調查顯示，樂觀情緒從上周的42.9%和兩周前的43.3%下降至37.5%；8月中旬曾創下45%的最高水平。

這種觀點仍高於10月初市場底部的25%和6月中旬早期低點25.6%的近6年低點。

在最新調查中，悲觀情緒從上周的31.4%微升至33.3%，仍遠低於10月中旬和6月中旬達到的44.1%。