日銀放寬YCC為升息鋪路？3點說明這是「假動作」

日銀總裁黑田東彥。（路透）

日本 銀行（央行）總裁黑田東彥20日宣布放寬「殖利率 曲線管控」（YCC）政策，允許日本10年期公債殖利率升至0.5%，比原訂上限加倍。這項出人意料之舉「震懾」全球市場，但駐東京資深財經新聞評論員皮塞克（William Pesek）認為「假動作」成分居多，不足以顯示日銀貨幣 政策將徹底轉向。

前彭博資訊專欄作家皮塞克21日撰文指出，一般認為，要等到明年3月黑田東彥卸任，日銀才有可能調整貨幣政策，不料黑田20日出其不意宣布放寬YCC區間，許多市場人士解讀此舉似乎是為日銀緊縮貨幣政策鋪路，嚇得全球市場大驚失色。

此舉震撼力之所以這麼大，是因為長達23年的零利率（甚至負利率），已導致日本成為全球最大債權國。日銀挹注免費資金，托高全球資產行情，因為交易員借入成本低廉的日圓，轉投資從美國、南非、波蘭到紐西蘭收益較高的資產。萬一日銀貨幣政策從超級寬鬆轉向緊縮，牽動日圓匯率猛烈升值，勢必影響這些「利差交易」，在全球匯市、債市、股市、房市甚至加密幣市場掀起狂瀾。

不過，皮塞克提醒投資人注意三點：

1.許多交易員嚴陣以待的日銀升息循環，八字還沒一撇。

2.擴大殖利率曲線區間，也可能輕易為日銀日後進一步寬鬆貨幣政策鋪路。

3.黑田團隊已深陷世上最大規模量化寬鬆（QE）實驗，難以自拔。

穆迪經濟學家Stefan Angrick就說：「周二的調整證實黑田仍能從帽子抓出一隻兔子。但整體經濟大環境並未改變。」

儘管日本終於見到久違的通膨，但卻不是日銀樂見的那種「需求驅動的物價壓力」，而是因為匯率遭低估而推升進口商品價格。Angrick說，日銀貨幣政策雖可能進一步調整（尤其在明年日銀總裁換人後），但此刻還看不出徹底轉變的跡象，畢竟使日銀政策利率長期接近0%的因素仍在，特別是工資不見強勁成長，短期內不可能改變。

換言之，日本並不像許多人以為的那樣，已準備好緊縮貨幣政策。倘若時機還不成熟就貿然緊縮，可能把日本經濟再度推上通貨緊縮之路。日本薪資不動如山已歷時25年之久，新冠肺炎疫情在過去兩年多造成的創傷更使情況惡化。日本首相岸田文雄上任14個月來也沒做什麼能促進經濟繁榮的事。

更何況，萬一利率急遽升高，可能導致嚴重的經濟後果。

日本公債（JGBs）持有者眾，包括銀行、出口商、地方政府、退休和保險基金、大學校產基金、郵政體系和人數日增的退休族群在內。倘若殖利率像20日那樣猛竄，參與這個世界第三大經濟體的各行各業和投資人都將受傷。東京股市也勢必隨殖利率飆升而重挫。

「日本經濟觀察」發行人Richard Katz說：「隨著利率走高，銀行、退休基金和保險公司持有的現有債券價值將下降低，對其資產負債表構成壓力。同時，長達四分之一世紀近乎0%的利率，已造成眾多日本企業對免費資金上了癮。」

假如日銀緊縮貨幣政策觸動日圓急遽升值，也將在全球金融市場引發大地震。20日全球市場動盪，已讓人初步見識到日銀政策一旦「轉向」的大震撼。

然而，皮塞克認為，黑田東彥自2013年3月接掌日銀以來，就大買日本公債，日銀也透過ETF成為日股最大持有者。大買這些資產，是為了在市場挹注資金，力圖終結糾纏日本經濟20多年的通縮。這導致日銀如今深陷這些以日圓計價的資產堆中，如今要轉而踩下貨幣煞車，談何容易。

問福井俊彥（Toshihiko Fukui）便知。福井在2003-2008期間擔任日銀總裁，任內曾試圖讓利率「正常化」。首先，福井結束前任總裁推出的QE實驗，然後在2006年開始提高利率，共升息兩次。結果呢？反撲力道猛烈。到2008年，憤怒的政治人物和驚慌失措的金融市場，逼得福井繼任者白川方明 （Shirakawa Masaaki）轉而把利率降回0%。

2013年，黑田接掌日銀，把QE再度發揚光大。假如黑田或下一任日銀總裁試圖提高利率，市場肯定也會反應劇烈，提醒日銀誰才是老大。