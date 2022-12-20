拜登管制對中晶片出口未遭報復 「北京在內部消化」

美國國務卿布林肯預定明年初訪問中國。(路透)

彭博資訊報導，美國國務院 一名高階官員表示，美國為重新平衡與中國關係所付出的努力，使拜登政府在嚴格管制對陸晶片出口的同時，不會遭受北京 當局的危險報復。

不願具名的官員20日透露，由於華府已表明不希望與中國爆發全面衝突，願意在特定領域攜手合作，北京當局最近幾個月一直都能在內部消化美國的部分嚴苛經濟措施。

這位官員說，美國10月推出嚴格的晶片出口管制，上周還把30多家中國大陸實體加入實體名單，都未引發美中關係危機，部分原因是雙方一直都在總經協調等各類問題保持互動。

一個多月前，美國總統拜登和中國國家主席習近平在印尼峇里島會談，試圖為雙方關係建立「底線」，以防局勢失控。這場「拜習會」也促成美國國務卿布林肯 計畫2023年初訪問北京，以跟進拜席會的成果。

這位匿名官員透露，儘管近來中國新冠疫情惡化，布林肯預定將依計畫訪問中國，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）近來出訪北京，有一部分就是要為布林肯訪問做準備。

這位官員說，布林肯將在訪陸期間，將討論敏感的台灣問題，還有北韓、俄烏戰爭、氣候變遷、全球健康等議題，布林肯也將提出美中企業受到的不對等待遇，也就是中國公司被允許投資海外，但美國企業的在陸營運卻面臨限制。