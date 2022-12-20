馬斯克傳尋覓推特執行長人選 巴隆：要有受虐特質

CNBC報導，推特新老闆馬斯克已默默在尋找推特的新任執行長。（路透）

CNBC報導，社群媒體平台推特 （Twitter）新老闆兼執行長馬斯克 ，已默默在尋找推特的新任執行長。巴隆金融周刊（Barron's）評論指出，馬斯克基本上就在找個有受虐狂（masochistic）特質的掛名執行長，直接向馬斯克報告。

馬斯克日前在推特發起網路民調，詢問網友他是否該卸下推特執行長職務，結果57.5%的投票網友支持他卸任。不過CNBC指出，其實馬斯克早在發起投票前，就在找新的推特執行長了。馬斯克則以兩個「XD」表情符號回應這篇報導在推特上的推文。

馬斯克11月已表示，他的推特執行長一職將是暫時性，「我預期將減少我待在推特的時間，隨時間過去，找其他人來經營推特」。

巴隆周刊評論，馬斯克基本上就在找個掛名、有受虐狂特質的執行長，這個人必須共享馬斯克的核心理念（有時候只維持幾小時），還要背負廣告衰退和推特魯莽無禮言論的責難，責任包括發表一些關於言論自由的看法，同時默默乞求廣告商回歸。

馬斯克對推特的整頓已對他的其他公司造成壓力，特斯拉 股價持續下挫，引發股東的挫折，長期支持特斯拉的股東Geberr Kawasaki財富管理執行長蓋博就抱怨覺得推特沒有領導人，「該是整頓的時候了」。參議員華倫也已施壓特斯拉董事會，因應馬斯克的推特角色對特斯拉所造成的風險。

馬斯克則不改大砲本色，回應蓋博詢問他對特斯拉和董事會的「好主意」，要他「回去讀你的老舊證券分析教科書」。他也抨擊「有華倫這位參議員，無疑持續在傷害美國」。