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富豪伊許比亞砸40億買太陽隊 刷新NBA紀錄

中央社鳳凰城20日綜合外電報導
United Wholesale Mortgage執行長伊許比亞。(美聯社)
United Wholesale Mortgage執行長伊許比亞。(美聯社)

美國體育頻道ESPN今天率先報導，億萬富豪、美國最大批發抵押貸款發放機構United Wholesale Mortgage（UWM）執行長伊許比亞（Mat Ishbia）將以40億美元買下美國職籃NBA鳳凰城太陽隊和美國女子職籃WNBA鳳凰城水星隊。

路透報導，在蔡崇信（Joseph Tsai）2019年買下布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）剩餘股份，使這支NBA球隊的市值高達23億5000萬美元後，這筆交易刷新NBA紀錄。

太陽隊老闆薩佛（Robert Sarver）因涉及種族歧視和仇女言行，9月13日被聯盟重罰1000萬美元，並禁止參與活動一年。在各界撻伐下，薩佛9月21日表示，他將賣掉球隊。

一名知悉談判內情的人士告訴美聯社，伊許比亞原則上同意以40億美元從薩佛手中買下太陽隊和水星隊（Phoenix Mercury），這是這項交易的第一步，整個交易過程預料要數個星期才能完成。

這名人士要求匿名，因為伊許比亞和太陽隊都未公開透露這項協議。

伊許比亞接下來尚須接受NBA審查，審查完成後，這項交易還得要NBA理事會（The NBA Board of Governors）批准。NBA理事會預定明年3月才會開會，不過審查作業如果提前且成功的完成，理事會可以召開視訊會議。

美聯社報導，如果這筆交易最終以40億美元成交，將是NBA史上最大一筆交易。蔡崇信2019年以33億美元買下籃網隊和主場巴克萊中心（Barclays Center），費爾蒂塔（Tilman Fertitta）2017年以22億美元買下休士頓火箭隊。

伊許比亞曾是密西根州立大學（Michigan State University）籃球隊後衛，也是2000年全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍隊密西根州立大學斯巴達人隊（Michigan State Spartans）成員。

NBA 密西根州 種族歧視

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