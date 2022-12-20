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美股結束4連跌 這兩件事讓投資人壓力山大

編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市周二終結四連跌後，投資人如今對疲軟的假日購物感到憂慮。（美聯社）
美國股市周二終結四連跌後，投資人如今對疲軟的假日購物感到憂慮。（美聯社）

美國股市周二小幅收高，終結四個交易日連跌，但投資人對疲軟的假日購物感到憂慮，且在日本央行意外調整貨幣政策後，債券殖利率攀升也帶來壓力。

道瓊工業指數漲92.2點，漲幅0.3%，報32,849.74點；史坦普500指數小漲3.96點，漲幅0.1%，報3,821.62點；那斯達克綜合指數漲1.08點，或0.01%，報10,547.11點。

美國公債價格在日本央行祭出震驚之舉後下跌，10年期公債殖利率漲至三周高位3.71%。

美股整個交易日都在漲跌之間震盪，上周聯準會（Fed）表現更加鷹派之後，科技股仍然承受壓力。美國公債下跌，全球債券市場都在消化日本央行突然擴大債券殖利率交易區間。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli說：「日本央行的消息推動債市走勢，並繼續產生影響。」

新的經濟數據顯示11月美國新屋開工率繼續下跌，建築許可大幅下降，可見Fed緊縮政策收到效果。然而，房屋成交價第3季攀升，而且如果住房成本仍然很高，聯儲會就將繼續升息，從長期而言對風險資產不利。

微軟和Meta Platforms對標普500指數反彈貢獻不小，各漲0.6%和2.3%。特斯拉重挫8.1%，市值已被艾克森美孚市值超越，自12月2日以來累計跌幅已達29%，並且創下兩年新低。除了遭分析師下調評級之外，知情人士還透露，馬斯克正在為推特物色新的執行長。

在標普500指數的11大類股中，能源股指數漲幅最大，收高1.5%，因原油價格上漲。在下跌的四個板塊中，非必需消費品板塊表現最弱，收跌1.1%。

道瓊運輸指數收跌1.3%，在摩根大通發布看跌運輸類股的研究報告後，這類股全天表現弱於大盤。聯邦快遞在發布財報前收跌2.6%。但這家快遞公司的股價在盤後交易中震盪上揚3%，該公司發布上季財報和2023年指引。

通用磨坊下跌4.6%，由於主要零售商削減庫存，其高利潤寵物業務的季度銷售額受到打擊，蓋過了全年獲利和銷售預期增長的影響。

富國銀行股價下跌2%，美國監管機構對富國銀行處以37億美元罰款，理由是該銀行普遍存在汽車貸款、抵押貸款和存款帳戶管理不善。

指數 殖利率 央行

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