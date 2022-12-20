無視意外擔憂 道指中止連跌

美股上漲，因華爾街擺脫了日本央行意外動作導致全球債券殖利率急升的影響。投資人還忽視了對年底反彈可能無法實現的擔憂。美聯社

美股上漲，因華爾街擺脫了日本央行 意外動作導致全球債券殖利率 急升的影響。投資人還忽視了對年底反彈可能無法實現的擔憂。

道瓊工業平均指數上漲92.2點或0.28%收3萬2849.74點。史坦普500指數上漲3.96點或0.1%至3821.62點。而那斯達克綜合指數上漲1.08點或0.01%收1萬547.11點。

20日隔夜，日本央行擴大了對10年期日本政府債券殖利率的管制上限，一開始讓全球交易員措手不及，並導致股票期貨下跌。這增加了來自其他鷹派央行的壓力，歐洲央行和Fed上周都調高了利率。

當天稍晚時股市回升，因為交易員評估了央行的舉措，並押注大多數明年將停止升息。

LPL Financial固定收益策略師吉倫(Lawrence Gillum)表示：「今年超過90%的央行已經升息，這使得大部分全球協調行動前所未有。」「好消息？我們認為已接近這些升息周期的尾聲，這可能會減輕今年在全球金融市場上看到的利空。」

即使20日上漲，股市仍可望本周和本月結束時出現下跌。道指本月至迄今下跌5.03%。史指12 月至今下跌6.34%，那指下跌8.03%。

少數企業將在聖誕節假期前的本周公布上季業績。Nike和聯邦快遞在收盤後發布財報。

本周也可望對房產業有更多解析。成屋和新屋銷售數據將分別在21日和23日發布。

11月個人消費支出(PCE)報告將於23日公布，這是Fed首選的通膨指標。

Atlantic Equities分析師 預計2023年全球消費者將面臨更具挑戰性的背景。分析師劉易斯(Edward Lewis)在最新報告中表示：「通貨膨脹率可能已經達到頂峰，但投入成本仍處於高點，在某些情況下，如果不進一步漲價，企業至少會維持不變。」「隨著美國零售商開始抵制定價，彈性水平開始正常化，這可能會變得更具挑戰性，這與歐洲同行全年的情況一致。」

他強調可口可樂和百事可樂是他最看好的消費者選擇，理由是「類別動能、持續投資和強大的執行力支持更高的成長」。

對於股票來說，今年是艱難的一年，目前處於熊市，今年至今仍處於下跌狀態。

根據Bespoke Group的數據，從1月3日市場的年度高點到20日早盤，美股市值已縮水11.7兆元。

分析師寫道：「在9月30日的低點，最大縮水額度為13.6兆元，因此自那以後市值增加了近2兆元。」「以美元計算，這次縮水比投資人經歷過的任何事情都更加極端。如果要我們來說，那真是太通貨緊縮了！」

在這11.7兆元中，超過5兆元的損失來自6家公司：蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta和特斯拉。

今年的市場動盪無處可逃，但某些產業在2022年受到的打擊尤其嚴重。Global X Cannabis ETF暴跌67%，並可望連續第3年出現負成長。Canopy Growth和Tilray正在拖累該基金，今年分別下滑73%和暴跌超過60%。

投機性科技股也遭受重創。方舟創新在2022年下跌65%，因科技股在利率上升的情況下下滑。該ETF持有的Coinbase今年來下跌了86%，而Twilio下跌了82%。Roku暴跌 81%，並有望迎來史上最糟的一年，回到2017年的IPO水平。

股票並不是唯一遭受損失的資產。木材在2022年下跌超過67%，有望創下1979年來最糟的一年。以太幣和比特幣也是明顯的輸家，前者今年至今下跌近67%，後者下跌63% . 這兩種加密貨幣都將迎來自2018年來最糟的一年。

高盛表示，日本央行20日的動作以及歐洲央行和Fed的升息標誌著全球正利率新時代的到來，市場對此持更積極的看法。

分析師在最新報告中寫道：「這場疫情可能最終使世界擺脫了全球金融危機後的萎靡不振，一段超低利率但發達市場成長乏力以及最終逐漸走向去全球化的時期。」

報告指出，「從表面上看，更高的利率不是成長動力。 但與過去10年激增的負利率相比，大多數投資人似乎更喜歡正利率。」

分析師寫道：「被要求向借款人支付貸款的『特權』似乎從來沒有任何意義。」「對於借款人來說，須為借入的錢支付利率是個不斷上升的負擔，但這似乎是可讓債市重回合理性的甜蜜負擔。」